Окупантів заблокували у Куп’янську: всю північно-західну околицю міста зачищено, - DeepState

Воїни Сил оборони заблокували російських окупантів у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі операція триває, оскільки осередки рашистів ще є у центральній частині міста.

"У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати.



Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Москалівки та північно-західних околиць самого Куп'янська", - зазначили там.

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Росіяни були змушені відтягнутися в центр міста, де їх наразі виявляють та знищують Сили оборони України.

Операцію проводять ударні угруповання 2 КНГУ "Хартія" (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД та ВСП), а також ТГр "Куп'янськ".

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасімова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Після російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

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