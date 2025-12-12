РУС
3 063 28

Оккупантов заблокировали в Купянске: вся северо-западная окраина города зачищена, - DeepState

Воины Сил обороны заблокировали российских оккупантов в Купянске и зачистили всю северо-западную окраину города.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сейчас операция продолжается, поскольку очаги рашистов еще есть в центральной части города.

Рашистов заблокировали в Купянске: окрестности города зачистили

"В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия СОУ, поэтому мы публикуем те сведения, о которых уже безопасно говорить.

Операция началась с создания рубежа блокирования и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Киндрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого состоялась зачистка Москалевки и северо-западных окраин самого Купянска", - отметили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Среднего, Дерилового и Колодезей, - DeepState. КАРТА

Россияне были вынуждены оттянуться в центр города, где их сейчас обнаруживают и уничтожают Силы обороны Украины.

Операцию проводят ударные группировки 2 КНГУ "Хартия" (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД и ВСП), а также ТГр "Купянск".

Читайте: В Купянске оккупанты удерживают только отдельные дома, полного контроля нет, - Трегубов

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

Смотрите: Километры оптоволокна от FPV-дронов окутали украинские поля на Купянском направлении. ВИДЕО

боевые действия (5283) Харьковская область (2006) Купянский район (552) Купянск (860) DeepState (381)
Топ комментарии
+10
Ці контр дії Сил оборони України - добрий щигель по лобі Тромба, щоби далі не звиздів про якісь там "козирі".
12.12.2025 12:22 Ответить
+7
Опущене ***** прогнало фуфло.
12.12.2025 12:14 Ответить
+5
Я тоже отслеживаю эту дату. Когда Плешивый, напялив на себя военную форму, заявил про окружение в Купянск 5.000 наших бойцов. Прошло полтора месяца. Вчера Мадьяр объявил, что где-то в этом районе впервые за сутки переколошматили более 500 ватников. Полистайте кацапские каналы-там просто стоит вой .
12.12.2025 12:17 Ответить
путин пригласил иностранных журналистов в Купянск, Покровск и Мирноград, чтобы показать окруженных вс рф украинских солдат

https://novayagazeta.eu/articles/2025/10/30/putin-priglasil-inostrannykh-zhurnalistov-v-kupiansk-pokrovsk-i-mirnograd-chtoby-pokazat-okruzhennykh-vs-rf-ukrainskikh-soldat-news
12.12.2025 12:07 Ответить
Новина від 30 жовтня 2025
12.12.2025 12:08 Ответить
Це лялька путєна.подивіться минулі і теперішні відео його виступів.потім кацапи скажуть во всьом віноват"путєн".
12.12.2025 12:27 Ответить
дай назви каналів, шоб не шукать
12.12.2025 13:07 Ответить
так, але це фуфуло спрямовано на одного глядача - дядю дональда. і як видно, йому подібне фуфло заходить на ура.
12.12.2025 12:22 Ответить
А що дядя дональд тепер скаже, цікаво?
12.12.2025 13:11 Ответить
12.12.2025 13:17 Ответить
Куп'янський котел
12.12.2025 12:25 Ответить
Теракт у Дарницькому районі Києва - СБУ та Нацполіція затримали виконавців по гарячих слідах

Троє терористів - уродженці Одеської та Донецької областей. У Києві вони працювали різноробочими на будівництві та паралельно шукали «легких грошей» у Телеграм, де їх завербували росіяни. Спершу затримані власноруч виготовили вибухові пристрої, після чого заклали їх за координатами спецслужбістів рф. Завданням було вчинити подвійний теракт.
12.12.2025 12:28 Ответить
... Брєхун чортів !!
...
12.12.2025 12:30 Ответить
Ви кого мали на увазі?
показать весь комментарий
Та того підара що на картинці - вище .
показать весь комментарий
*****?
показать весь комментарий
Так звісно . На картинці ж ***** .
показать весь комментарий
А мо - їх сіятєльство мало на увазі - звільнення Куп'янська українською армією , і - стратгічєскоє продвіженіє російскіх войск назад - к граніцам Бєлгородской обл .
Тоді пазли сходяться .
12.12.2025 13:02 Ответить
Головне жодного москаля з Куп'янська не випустити, всіх знищити
12.12.2025 12:30 Ответить
Если откажутся сдаться конечно,а то еще всу в военных преступлениях всякие амнести интернешенал обвинят.Ге надо давать им для этого лишний повод
12.12.2025 12:43 Ответить
Запросіть Трампа до Куп'янська.Трамп візьме з собою журналістів.Не буде ж пуйло по своєму другу Дональду пуляти?
показать весь комментарий
DeepState перехопив естафету брехні у Сирського?
показать весь комментарий
Віруєш у все, що несе твоє кремліське *****, чи маєш якісь факти?
показать весь комментарий
Вони просто на двох бутлях намагаються всидіти, але засновників двоє - юрист і депутат, так що впораються.
показать весь комментарий
Зачищення москалів у Москалівці - це дуже правильно.
показать весь комментарий
"Операцію проводять ударні угруповання 2 КНГУ "Хартія"
Тепер зрозуміло, чому кацапи відновили просування біля Вовчанську після року стояння там...Хартію перекинули на інший напрям...
12.12.2025 12:55 Ответить
Решту кацапів потрібно знищити, навіть в полон нікого не брати!
12.12.2025 13:01 Ответить
Полонених не брать, поранених добивать
12.12.2025 13:06 Ответить
 
 