Оккупантов заблокировали в Купянске: вся северо-западная окраина города зачищена, - DeepState
Воины Сил обороны заблокировали российских оккупантов в Купянске и зачистили всю северо-западную окраину города.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сейчас операция продолжается, поскольку очаги рашистов еще есть в центральной части города.
"В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия СОУ, поэтому мы публикуем те сведения, о которых уже безопасно говорить.
Операция началась с создания рубежа блокирования и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Киндрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого состоялась зачистка Москалевки и северо-западных окраин самого Купянска", - отметили там.
Россияне были вынуждены оттянуться в центр города, где их сейчас обнаруживают и уничтожают Силы обороны Украины.
Операцию проводят ударные группировки 2 КНГУ "Хартия" (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД и ВСП), а также ТГр "Купянск".
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
