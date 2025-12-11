РУС
Враг продвинулся возле Среднего, Дерилово и Колодезей, - DeepState. КАРТА

Продвижение врага в Донецкой области

Российские оккупационные войска продвигаются вблизи трех населенных пунктов в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Среднего, Дерилово и Колодезей", - говорится в сообщении.

Враг продвинулся в Донецкой области
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сиверск остается под полным контролем Сил обороны Украины, - 54 ОМБр

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что россияне продвинулись в Сиверске, Мирнограде и вблизи Покровска.
  • DeepState сообщал, что российские захватчики оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.
  • Также сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают затягивать свою пехоту в город Северск в Донецкой области. Половина населенного пункта захвачена вражескими войсками.

Донецкая область (11573) Краматорский район (912) Среднее (4) Дерилово (2) Колодези (4) DeepState (380)
