Враг продвинулся возле Среднего, Дерилово и Колодезей, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются вблизи трех населенных пунктов в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Среднего, Дерилово и Колодезей", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне продвинулись в Сиверске, Мирнограде и вблизи Покровска.
- DeepState сообщал, что российские захватчики оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.
- Также сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают затягивать свою пехоту в город Северск в Донецкой области. Половина населенного пункта захвачена вражескими войсками.
