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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог просунувся біля Середнього, Дерилового та Колодязів, - DeepState. КАРТА

Просування ворога на Донеччині

Російські окупаційні війська мають просування біля трьох населених пунктів у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Середнього, Дерилового та Колодязів",- йдеться в повідомленні.

Ворог просунувсяна Донеччині
Ворог просунувсяна Донеччині
Ворог просунувсяна Донеччині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сіверськ залишається під повним контролем Сил оборони України, - 54 ОМБр

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що росіяни просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.
  • DeepState повідомляв, що російські загарбники окупували пʼять населених пунктів на Покровському напрямку у Донецькій області.
  • Також повідомлялося, що російські окупаційні війська продовжують затягувати свою піхоту в місто Сіверськ на Донеччині. Половина населеного пункту захоплена ворожими військами.

Автор: 

Донецька область (11374) Краматорський район (1295) Середнє (4) Дерилове (3) Колодязі (5) DeepState (551)
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