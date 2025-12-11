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Ворог просунувся біля Середнього, Дерилового та Колодязів, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування біля трьох населених пунктів у Краматорському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Середнього, Дерилового та Колодязів",- йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що росіяни просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.
- DeepState повідомляв, що російські загарбники окупували пʼять населених пунктів на Покровському напрямку у Донецькій області.
- Також повідомлялося, що російські окупаційні війська продовжують затягувати свою піхоту в місто Сіверськ на Донеччині. Половина населеного пункту захоплена ворожими військами.
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