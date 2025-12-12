Зеленський приїхав до Куп’янська та привітав військових з Днем Сухопутних військ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янський напрямок, де привітав бійців із Днем Сухопутних військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм президента.

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"Сьогодні - Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ - ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що успіхи на фронті прямо впливають на позиції України у дипломатичних перемовинах щодо завершення війни. "Всі наші сильні позиції всередині країни - сильні позиції в розмові щодо закінчення війни", - додав він.

Президент подякував усім бійцям Сухопутних військ і наголосив на значущості їхньої роботи для країни.

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Заява Путіна

Нагадаємо, 2 грудня диктатор РФ Володимир Путін запропонував іноземним журналістам, у тому числі українським, відвідати окуповані Красноармійськ і Куп’янськ.

Путін заявив, що журналісти можуть "власними очима побачити", хто контролює населені пункти, та додав, що росія "зробить усе можливе" для їхньої безпеки. Він визнав, що поблизу лінія фронту та "в повітрі постійно працюють дрони".

За його словами, російська сторона готова показати пресі "всі квартали Красноармійська". Путін також стверджує, що нині "український МЗС не має стосунку до цього питання", бо місто нібито "повністю перебуває під контролем російських військ".

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"Окупація" Росією Куп'янська

20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасімова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

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