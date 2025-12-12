Зеленский поздравил военных на Купянском направлении с Днем Сухопутных войск. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянский район, где поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм президента.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня - Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что успехи на фронте напрямую влияют на позиции Украины в дипломатических переговорах о завершении войны. "Все наши сильные позиции внутри страны - сильные позиции в разговоре о завершении войны", - добавил он.

Президент поблагодарил всех бойцов Сухопутных войск и подчеркнул значимость их работы для страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский может встретиться с президентом Польши еще до конца года, - Боднар