Зеленский поздравил военных на Купянском направлении с Днем Сухопутных войск. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянский район, где поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм президента.
"Сегодня - Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что успехи на фронте напрямую влияют на позиции Украины в дипломатических переговорах о завершении войны. "Все наши сильные позиции внутри страны - сильные позиции в разговоре о завершении войны", - добавил он.
Президент поблагодарил всех бойцов Сухопутных войск и подчеркнул значимость их работы для страны.
***** приїде? чекати чи ні?
Бережи Вас Боже!
Очень любит жизнь, совсем иное дело его одноразовые игрушки.
***** в оригіналі хіба надзвичайно безпечні бункери відвідує у пекіні, анкоріджі...
Я більш впевен що відео справжнє, бо йому надали ґарантії безпеки наші військові
це найнадійніші гарантії безпеки
а так нічого такого...
Ну і нюанс - оточені солдати мають російське громадянство.
світло є? ось показник його роботи!
Чого ти туди поперся шмаркак піарний? і ще й без шапочки
Медальки роздати?
Бідоносець!
тепер вони: то «за», то «проти»,
то шахраї, то патріоти.
Доборолися! Добалакались! Досварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись незалежною хоч на мить:
від кайданів, що волю сковують, від копит,
що у душу б"ють, від чужих, що тебе скуповують,
і своїх, що тебе продають?!