Новости День Сухопутных войск
1 800 43

Зеленский поздравил военных на Купянском направлении с Днем Сухопутных войск. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянский район, где поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм президента.

"Сегодня - Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что успехи на фронте напрямую влияют на позиции Украины в дипломатических переговорах о завершении войны. "Все наши сильные позиции внутри страны - сильные позиции в разговоре о завершении войны", - добавил он.

Президент поблагодарил всех бойцов Сухопутных войск и подчеркнул значимость их работы для страны.

+7
12.12.2025 15:10 Ответить
+7
12.12.2025 15:19 Ответить
+4
за що молодець окрім відосіків, за єрмака може за різних людей деркача, а може за московську агентуру і здачу країни ?
12.12.2025 15:25 Ответить
***** ще у жовтні обіцявся до Куп'янська приїхати
***** приїде? чекати чи ні?
12.12.2025 15:09 Ответить
З Днем Сухопутних Військ ЗСУ, Воїни!
Бережи Вас Боже!
12.12.2025 15:10 Ответить
В плане своей тушки фюрер очень пуглив, не посещает даже приграничные с Украиной области.
Очень любит жизнь, совсем иное дело его одноразовые игрушки.
12.12.2025 15:45 Ответить
має купу найнятих акторів, які його зіграють, васіліча не згадую, той самий бєзруков, та навіть, за сильного бажання філя кіркоров у гримі
***** в оригіналі хіба надзвичайно безпечні бункери відвідує у пекіні, анкоріджі...
12.12.2025 15:47 Ответить
12.12.2025 15:10 Ответить
Він звісно козел, але яйця у нього є.
12.12.2025 15:13 Ответить
12.12.2025 15:19 Ответить
Ти дійсно вважаєш, що він поїхав під Куп'янськ? Нє, ніразу нє хромакєй
12.12.2025 15:29 Ответить
Та ладно. Таке не впариш в наш час. Хіба що кацапам. Ну поїхав...Ну і що тут такого?
12.12.2025 15:33 Ответить
Технічно таке змонтувати не складно. Тим більш у нього є ціла своя студія кварталівська і по відео монтажу там дійсно профі працюють.
Я більш впевен що відео справжнє, бо йому надали ґарантії безпеки наші військові
12.12.2025 15:35 Ответить
за ЗСУ плюс
це найнадійніші гарантії безпеки
12.12.2025 15:49 Ответить
гемор рідкісний для Воїнів ЗСУ у зоні відповідальності
а так нічого такого...
12.12.2025 15:52 Ответить
Путін кликав журналістів подивитися «як в Купʼянську оточені українські солдати», але приїхав особисто Зеленський

Ну і нюанс - оточені солдати мають російське громадянство.
12.12.2025 15:15 Ответить
путін, як справи, Куп'янськ під контролем?
12.12.2025 15:18 Ответить
Молодець - справдній Президент України ! Все ж таки , в особистій мужності йому не відмовиш - саме тому ***** і Тромб так його ненавидять , бо задрять Зеленському !
12.12.2025 15:18 Ответить
за що молодець окрім відосіків, за єрмака може за різних людей деркача, а може за московську агентуру і здачу країни ?
12.12.2025 15:25 Ответить
Тьфу на вас,бовдуре.
12.12.2025 15:39 Ответить
путін с того ж починав, амфори, винищувач...
світло є? ось показник його роботи!
12.12.2025 16:17 Ответить
Куп'янський котел
12.12.2025 15:19 Ответить
12.12.2025 15:24 Ответить
не таскай сюди картинки з Немитой
12.12.2025 15:26 Ответить
Трамп сьогодні буде шокований....
12.12.2025 15:26 Ответить
Столітній антирекорд: путін продає провал російського наступу на фронті як перемогу, а Трамп радо підтакує - The Wall Street Journal
12.12.2025 15:30 Ответить
39 сек. відео - і 39 чоловік охорони на м/кв + підрозділи ППО +"мукА" в носі.
Чого ти туди поперся шмаркак піарний? і ще й без шапочки
12.12.2025 15:28 Ответить
пуйло не зможе так - валізи потрібно буде багато брати із собою....
12.12.2025 15:30 Ответить
биомусор зрадойобский и тут будет ныть
12.12.2025 15:39 Ответить
Віримо, віримо. Штурмував Купʼянськ сам, без дєрьмака
12.12.2025 15:49 Ответить
Виходить пуйло окружив 15 батольйонів разом з Зеленським?
12.12.2025 15:52 Ответить
Щось пугає,бо куди не приїзжав ЗЕленський там виникали проблеми з обороною.
12.12.2025 15:56 Ответить
12.12.2025 16:03 Ответить
Где оно селфится ,там ничего хорошего не будет.Пиараст мародер.
12.12.2025 16:15 Ответить
Ну і якого буя ти туди приперся?
Медальки роздати?
Бідоносець!
12.12.2025 16:19 Ответить
Бідоносець
12.12.2025 16:19 Ответить
Приїхав особисто про міндічів розказати?
12.12.2025 16:22 Ответить
Шакали знову ошукали, тепер вони вже не шакали,
тепер вони: то «за», то «проти»,
то шахраї, то патріоти.

Доборолися! Добалакались! Досварилися, аж гримить!

Україно, чи ти була колись незалежною хоч на мить:
від кайданів, що волю сковують, від копит,

що у душу б"ють, від чужих, що тебе скуповують,

і своїх, що тебе продають?!
12.12.2025 16:26 Ответить
 
 