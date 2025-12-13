Оккупанты заблокированы на севере Купянска, - Трегубов

Российские войска, находящиеся на севере Купянска и в его пригороде в Харьковской области, оказались в окружении - они не могут получить подкрепление и обеспечение в полном объеме.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Оккупанты заблокированы

Я же уже на самом деле не первый день говорю о том, что российские войска заблокированы в северной части города (Купянск. - Ред.), просто здесь, скорее, речь даже не о непосредственно городе, а о его окрестностях. Да, безусловно сейчас российские войска в городе не могут получать пополнение", - рассказал он.

Трегубов уточнил, что количество активных российских военных в этом районе ограничено.

"Собственно там где-то находится до 40 активных позывных, а если брать по оценкам именно не активных позывных, а людей, то где-то, по данным нашей разведки, более 100, но проводить там какие-то активные действия они не могут", - пояснил он.

Также, отвечая на вопрос корреспондента, Трегубов подтвердил, что российские подразделения фактически отрезаны от снабжения.

Да, там сейчас непосредственно находятся россияне в северных районах города, но они не могут получать ни пополнения, ни даже снабжения, за исключением разве что воздушного моста и сбрасываний с БПЛА", - подытожил он.

Что предшествовало?

По данным "Хартии", прорыв врага севернее Купянска остановлен. Более 200 рашистов окружены в городе. В течение нескольких месяцев на картах DeepState сохранялась обстановка, где враг прорвался в Купянск на глубину до шести километров от реки Оскол, зашел в город с севера и захватил большую часть его правобережной части. Накануне на карте DeepState появились отметки о резком изменении обстановки под Купянском и в самом городе.

