1 468 15

Оккупанты заблокированы на севере Купянска, - Трегубов

В Купянске уничтожены 2 бронегруппы врага

Российские войска, находящиеся на севере Купянска и в его пригороде в Харьковской области, оказались в окружении - они не могут получить подкрепление и обеспечение в полном объеме.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Оккупанты заблокированы

Я же уже на самом деле не первый день говорю о том, что российские войска заблокированы в северной части города (Купянск. - Ред.), просто здесь, скорее, речь даже не о непосредственно городе, а о его окрестностях. Да, безусловно сейчас российские войска в городе не могут получать пополнение", - рассказал он.

Трегубов уточнил, что количество активных российских военных в этом районе ограничено.

"Собственно там где-то находится до 40 активных позывных, а если брать по оценкам именно не активных позывных, а людей, то где-то, по данным нашей разведки, более 100, но проводить там какие-то активные действия они не могут", - пояснил он.

Также, отвечая на вопрос корреспондента, Трегубов подтвердил, что российские подразделения фактически отрезаны от снабжения.

Да, там сейчас непосредственно находятся россияне в северных районах города, но они не могут получать ни пополнения, ни даже снабжения, за исключением разве что воздушного моста и сбрасываний с БПЛА", - подытожил он.

Что предшествовало?

По данным "Хартии", прорыв врага севернее Купянска остановлен. Более 200 рашистов окружены в городе. В течение нескольких месяцев на картах DeepState сохранялась обстановка, где враг прорвался в Купянск на глубину до шести километров от реки Оскол, зашел в город с севера и захватил большую часть его правобережной части. Накануне на карте DeepState появились отметки о резком изменении обстановки под Купянском и в самом городе.

Харьковская область (2012) Купянский район (557) Купянск (864)
+3
а на кого своїх міняти?!!! на тебе?
13.12.2025 12:35 Ответить
+3
З.І. а брати чи не брати то нехай самі бійці вирішують. Не думаю, шо їм дуже портібні вказівки з форума Цензора.
13.12.2025 12:47 Ответить
+3
Ну ось, знову велика перемога
Тепер про Покровськ, Мірногоад, Ямпіль, Сіверськ, Вовчанськ і Степногірськ можна взагалі не згадувати.
13.12.2025 13:06 Ответить
Пленных не брать!
13.12.2025 12:29 Ответить
а на кого своїх міняти?!!! на тебе?
13.12.2025 12:35 Ответить
Это, конечно, довод...
Но:
1. Воевавший в частности в Бахмуте товарищ сказал, что пленных не брали.
2. У другого товарища кум лежит на нейтралке со связанными руками и пулевыми отверстиями в виске.
13.12.2025 12:39 Ответить
Ви про Женевську конвенцію щось чули?
13.12.2025 12:44 Ответить
До сраки во время бд.
13.12.2025 13:09 Ответить
А яким боком найманці, які йдуть за гроші до Женевсьеої конв?
13.12.2025 13:11 Ответить
а ти щось чув? поділися.що чув,такий правильний міжнародний правник.з тими азовцями ,які в полоні,з тими хто в Оленівці був....а потім іди за своїм русскім карабльом...
13.12.2025 13:31 Ответить
Та тих полонених і так до сраки. Кацапи їх не міняють. Тільки коли треба піар перед трампом зробити.
13.12.2025 12:46 Ответить
З.І. а брати чи не брати то нехай самі бійці вирішують. Не думаю, шо їм дуже портібні вказівки з форума Цензора.
13.12.2025 12:47 Ответить
Полонені потрібні при обмінах. Наших там повно. "Не брать" зрозуміло, але тоді будемо такі, як вони.
13.12.2025 12:54 Ответить
для тилового,ухилянтського чувака...ти підозріло добре знаєш,які вони і якими повинні бути ми....бери прокладки і марш в ТЦК,батьківщину захищати....моральний авторитет!
13.12.2025 13:34 Ответить
Ну і нашім би ще "ваздушный мост" посилити...
13.12.2025 12:57 Ответить
Ну ось, знову велика перемога
Тепер про Покровськ, Мірногоад, Ямпіль, Сіверськ, Вовчанськ і Степногірськ можна взагалі не згадувати.
13.12.2025 13:06 Ответить
ну ти ж нам нагадуватимеш? коли останній раз прав панталони після зустрічі з ТЦК?
13.12.2025 13:35 Ответить
здавайтесь кацапи ,обещаєм вам бояру и теплие лапти
13.12.2025 13:10 Ответить
 
 