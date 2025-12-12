РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10055 посетителей онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
2 103 13

Прорыв врага севернее Купянска остановлен. Более 200 рашистов окружены в городе, - бригада "Хартия"

Россиян заблокировали в Купянске: что говорят в Хартии?

Бригада НГУ "Хартия" сообщила об успешной контратаке Сил обороны под Купянском.

Об этом сообщила пресс-служба бригады, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Там напомнили, что в сентябре главнокомандующий ВСУ создал поисково-ударную группировку (ПУГ) "Хартия" после того, как ситуация в Купянске стала критической.

В нее вошли подразделения 13-й бригады оперативного назначения "Хартия", 475-го штурмового полка "Код 9.2", подразделений 92-й штурмовой бригады, подразделений Иностранного Легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады.

Смотрите также: Дроны "Хартии" достают врага на зеленке, в блиндажах и "норах". ВИДЕО

Группировка создана с целью остановки прорыва врага севернее Купянска, окружения прорвавшегося в город врага и полного его освобождения. Планирование и командование операцией было поручено 2-му корпусу НГУ "Хартия".

Ход операции

В октябре-ноябре подразделения ПУУ "Хартия" разгромили несколько батальонов и штурмовых отрядов из состава 121-го, 122-го мотострелковых и 30-го инженерно-саперного полков 68-й мотострелковой дивизии и 27-й мотострелковой бригады ВС РФ, действующих при поддержке 7-го полка беспилотных войск и подразделений БПЛА "Рубикон" и "Судный день".

Читайте также: Командир взвода 13-й бригады "Хартия" Бутусов призывает присоединиться к борьбе с операторами вражеских дронов. ВИДЕО

Воины Сил обороны прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты проникновения оккупантов в город. В результате тяжелых боев группировка 13-й бригады НГУ "Хартия" полностью освободила село Радьковка и его окрестности, а также окружающие леса.

Кроме того, выбило врага из нескольких десятков домов на севере самого Купянска. 475 ОШП "Код 9.2" при поддержке 4-го батальона 92 ОШБ полностью освободило село Киндрашовка, его окрестности и окружающие леса.

С 22 сентября по 12 декабря подразделения, входящие в ПУУ "Хартия", уничтожили 1027 российских военнослужащих, ликвидация которых подтверждена данными объективного контроля, 291 оккупанта ранены, 13 взяты в плен.

Смотрите: 21 "поджаренный" оккупант и минус 5 автомобилей: боевая работа дронаров корпуса "Хартия". ВИДЕО

"Бои в центре города еще продолжаются, но впоследствии украинский Купянск будет полностью освобожден. Спасибо смежным подразделениям: 127-й и 101-й бригадам, подразделениям ССО, ВСП, "Альфа" СБУ и "Корд" НПУ за четкую работу и качественное взаимодействие. Это наш с вами общий успех!" - заявил командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.

Группировка врага в Купянске, которая сейчас насчитывает более 200 военнослужащих, полностью окружена.

Враг ежедневно осуществляет атаки силами до взвода, пытаясь прорвать оборону наших войск севернее Купянска, но все эти атаки отражаются со значительными потерями.

Смотрите также: Трое раненых бойцов "Хартии" были эвакуированы в течение ночи операторами НРК в Харьковской области. ВИДЕО

Наземный доступ для российских оккупантов в Купянск полностью перекрыт. Также под огневой контроль взяты все выходы из газовой трубы, которую враг использовал для захода в город. Обеспечение врага осуществляется исключительно воздушными дронами.

Сейчас в городе остается до 500 гражданских жителей, которых россияне пытаются использовать как "живой щит".

В течение нескольких месяцев на картах DeepState сохранялась обстановка, где враг прорвался в Купянск на глубину до шести километров от реки Оскол, зашел в город с севера и захватил большую часть его правобережной части. Сегодня на карте DeepState появились отметки о резком изменении обстановки под Купянском и в самом городе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нет возврата": как к "Хартии" присоединяются женщины и что их мотивирует. Репортаж американского издания NPR

Автор: 

Харьковская область (2006) Купянский район (552) Купянск (860) Бригада НГУ Хартия (39)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Чудова новина! Дякую ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ! Хай береже вас Бог
показать весь комментарий
12.12.2025 12:48 Ответить
+8
Оце правильні шашлики, навіть трохи помаринуються. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
12.12.2025 12:42 Ответить
+3
Вот и первый котел в этой войне.
У Пис дилла все карты на руках, может начинать спасение из реального окружения.
показать весь комментарий
12.12.2025 12:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце правильні шашлики, навіть трохи помаринуються. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
12.12.2025 12:42 Ответить
Чудова новина! Дякую ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ! Хай береже вас Бог
показать весь комментарий
12.12.2025 12:48 Ответить
Вот и первый котел в этой войне.
У Пис дилла все карты на руках, может начинать спасение из реального окружения.
показать весь комментарий
12.12.2025 12:50 Ответить
Знову труба.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:03 Ответить
Зеленський 4 листопада: "Куп'янськ, значить, до 60 людей, рускiх, залишаються в Куп'янську, йде зачистка"
показать весь комментарий
12.12.2025 13:09 Ответить
Як тільки військову операцію починає проводити адекватне командування , так справи і починають йти добре .
показать весь комментарий
12.12.2025 13:09 Ответить
Там Драпатий командує, якщо не помиляюсь
показать весь комментарий
12.12.2025 13:17 Ответить
Драпатий має безлімітний резерв. 1,5 місяці безперервних штурмів. Вирішили кинути всі сили на Куп'янськ.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:24 Ответить
брехня, якщо уважно вивчити командування Драпатого, це один з найефективніших українських командирів
показать весь комментарий
12.12.2025 14:00 Ответить
а хто там командує, хто зна, його відправили на заслання на Харківщину, по почерку операції я б сказав відсікання москалів від Куп'янська схоже на його командування
показать весь комментарий
12.12.2025 14:03 Ответить
А хто сказав що він поганий командир. У війні якщо не атакуєш не виграєш. Це не тупі казки для старперів про "стандарти НАТО" і технологічну війну роботами або чимось ще.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:29 Ответить
Американці хочуть буферну зону між нами та орками. Самий час кацапам з безпілотника закинути в Куп'янськ агента Краснова
показать весь комментарий
12.12.2025 13:19 Ответить
 
 