Прорыв врага севернее Купянска остановлен. Более 200 рашистов окружены в городе, - бригада "Хартия"

Бригада НГУ "Хартия" сообщила об успешной контратаке Сил обороны под Купянском.

Что известно?

Там напомнили, что в сентябре главнокомандующий ВСУ создал поисково-ударную группировку (ПУГ) "Хартия" после того, как ситуация в Купянске стала критической.

В нее вошли подразделения 13-й бригады оперативного назначения "Хартия", 475-го штурмового полка "Код 9.2", подразделений 92-й штурмовой бригады, подразделений Иностранного Легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады.

Группировка создана с целью остановки прорыва врага севернее Купянска, окружения прорвавшегося в город врага и полного его освобождения. Планирование и командование операцией было поручено 2-му корпусу НГУ "Хартия".

Ход операции

В октябре-ноябре подразделения ПУУ "Хартия" разгромили несколько батальонов и штурмовых отрядов из состава 121-го, 122-го мотострелковых и 30-го инженерно-саперного полков 68-й мотострелковой дивизии и 27-й мотострелковой бригады ВС РФ, действующих при поддержке 7-го полка беспилотных войск и подразделений БПЛА "Рубикон" и "Судный день".

Воины Сил обороны прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты проникновения оккупантов в город. В результате тяжелых боев группировка 13-й бригады НГУ "Хартия" полностью освободила село Радьковка и его окрестности, а также окружающие леса.

Кроме того, выбило врага из нескольких десятков домов на севере самого Купянска. 475 ОШП "Код 9.2" при поддержке 4-го батальона 92 ОШБ полностью освободило село Киндрашовка, его окрестности и окружающие леса.

С 22 сентября по 12 декабря подразделения, входящие в ПУУ "Хартия", уничтожили 1027 российских военнослужащих, ликвидация которых подтверждена данными объективного контроля, 291 оккупанта ранены, 13 взяты в плен.

"Бои в центре города еще продолжаются, но впоследствии украинский Купянск будет полностью освобожден. Спасибо смежным подразделениям: 127-й и 101-й бригадам, подразделениям ССО, ВСП, "Альфа" СБУ и "Корд" НПУ за четкую работу и качественное взаимодействие. Это наш с вами общий успех!" - заявил командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.

Группировка врага в Купянске, которая сейчас насчитывает более 200 военнослужащих, полностью окружена.

Враг ежедневно осуществляет атаки силами до взвода, пытаясь прорвать оборону наших войск севернее Купянска, но все эти атаки отражаются со значительными потерями.

Наземный доступ для российских оккупантов в Купянск полностью перекрыт. Также под огневой контроль взяты все выходы из газовой трубы, которую враг использовал для захода в город. Обеспечение врага осуществляется исключительно воздушными дронами.

Сейчас в городе остается до 500 гражданских жителей, которых россияне пытаются использовать как "живой щит".

В течение нескольких месяцев на картах DeepState сохранялась обстановка, где враг прорвался в Купянск на глубину до шести километров от реки Оскол, зашел в город с севера и захватил большую часть его правобережной части. Сегодня на карте DeepState появились отметки о резком изменении обстановки под Купянском и в самом городе.

