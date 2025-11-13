"Нет возврата": как к "Хартії" присоединяются женщины и что их мотивирует. Репортаж американского издания NPR

Материал исследует тенденции и мотивацию женщин присоединяться к Силам обороны. В частности, в нем речь идет об операторках FPV и наземных роботизированных комплексах (НРК) 13-й бригады и 2-го корпуса НГУ "Хартія".

Американское СМИ NPR (National Public Radio) опубликовало подробный репортаж о женщинах в украинской армии, сообщает Цензор.НЕТ

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Солдаты по собственному желанию

По состоянию на январь 2025 года в украинской армии служили более 70 тысяч женщин. Советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева объясняет, что хотя это лишь 8% от общего количества военнослужащих, количество женщин в армии, по сравнению с 2021 годом, увеличилось на 40%.

"До принятия закона 2018 года украинская армия была патриархальной, - уверяет Григорьева, - Женщины юридически не имели права служить в боевых подразделениях или изучать все дисциплины в военных вузах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1,5 тысячи женщин служат в рядах ГУР, - Буданов

Когда Россия в 2014 году вторглась на восток и юг Украины, женщины вступали в батальоны и воевали на передовой, но юридически их не считали участниками боевых действий.

Сегодня ситуация изменилась. Около 20% курсантов, говорит Григорьева, - это женщины, а тысячи официально служат в боевых подразделениях. Среди них - летчицы, артиллеристки, операторы дронов и инженеры.

Некоторые бригады, в частности - "Хартія" и "Азов", входящие в Национальную гвардию Украины, привлекают женщин к своим рекламным кампаниям.

13-я бригада НГУ "Хартія", которую в начале 2022 года основал украинский миллионер как добровольческий батальон, базируется на северо-востоке Харьковской области. Это хорошо обеспеченная и инновационная в сфере роботизированной войны бригада.

Смотрите также: Девушки впервые подписали "Контракт 18-24": они будут операторами БПЛА в 92 ОШБр. ФОТО

Этой весной "Хартія" запустила рекрутинговую кампанию, ориентированную на женщин, участие в ней приняла солдат подразделения наземных роботизированных систем на псевдоним "Джесс": в поле, с рыжими волосами, собранными белой лентой, она тестирует наземные дроны, которые доставляют воду, еду, топливо и боеприпасы солдатам на передовой.

"Я - единственная женщина в этом подразделении, - говорит она. - Мне 21 год".

Операторы дронов

В одном из лагерей "Хартії" на северо-востоке Украины в начале этого года два оператора дронов - Евгения и Даша - осматривают только что собранные дроны-камикадзе (FPV) в небольшом домике с 3D-принтером. Воздух наполнен запахом свежесрубленного дерева, металла и растворимого кофе.

19-летняя Евгения напоминает Арью Старк из "Игры престолов". Она использует псевдоним "Фурия" в честь древнегреческих и римских богинь, которые наказывали преступников за их грехи. По ее словам, военные мужчины часто спрашивают ее: "Что ты здесь делаешь?"

"И я говорю: должна быть здесь - и на этом все", — отвечает она.

"А почему именно дроны?" - добавляет Евгения. - "Наверное, потому что я люблю играть в компьютерные игры".

23-летняя Даша, высокая и серьезная, использует позывной "Галактика". Она недолго была замужем и до войны планировала стать полицейской. Даша рассказывает, что ее мать плакала, когда она отправилась на базовую военную подготовку.

"Моя мама хотела, чтобы я осталась дома, была женой, завела детей, - говорит Даша. - А я выбрала то, что она называет мужской профессией: жить с постоянной угрозой для жизни".

Еще одна оператор дронов в подразделении - Дарья, бывшая программистка, которой чуть за 30. Незадолго до захода солнца, стоя на болотистом поле, она тестирует новый воздушный дрон.

"Многие мои родственники даже не знают, что я здесь, - говорит Дарья. - Они говорят: "Ей нужно уехать в Европу, быть в безопасном месте"".

В первые дни полномасштабного вторжения Дарья была волонтером и работала по 20 часов в день, чтобы доставить еду и другие припасы на передовую. Однако она всегда чувствовала, что делает недостаточно.

"Я украинка, я часть этой страны, и я должна помогать", - говорит она.

Дарья научилась собирать и управлять FPV, оборудованными видеокамерами и дистанционными системами управления. Некоторые бригады говорили ей, что для женщин у них немного должностей, но в "Хартії" ее навыки работы с дронами оценили.

"Они знали, что делать со мной", - говорит она.

С вступлением в армию Дарья потеряла контакт со многими друзьями. Мужчины-друзья уехали из страны, чтобы избежать призыва. Она признается, что старается не осуждать их.

Смотрите также: Новая кампания VETERANKA показывает силу украинских военнослужащих: "Пришла глазами стрелять?" - "Нет, из миномета, гаубицы и РСЗО". ВИДЕО

"Это их выбор, - говорит она с серьезным выражением лица. - Они могут делать, что хотят. Я не могу говорить: "Все должны быть, как я". Хотя, честно говоря, иногда этого хотелось бы".

Полная версия материала доступна по этой ссылке.

Справка. "Хартія" возникла в начале полномасштабной войны в 2022 году как добровольческое формирование в составе ТрО ВСУ. Бойцы ДФТГ защищали Харьковскую область и одними из первых вышли на государственную границу во время Харьковской наступательной операции; прошли бои на Сватовском направлении и в Бахмуте.

В 2023 году "Хартія" стала 13-й бригадой оперативного назначения в составе НГУ, держала рубежи на Купянско-Лиманском направлении, в частности - в Серебрянском лесу.

С мая 2024 года бригада обороняет Харьков и север Харьковщины, сдерживая оккупантов.

15 апреля 2025 года в структуре НГУ создали два корпуса, в частности, 2-й корпус "Хартія" на основе 13-й бригады "Хартія". Его возглавил полковник Игорь Оболенский.

Мы в соцсетях:

2-й корпус НГУ " Хартія ": Facebook I Instagram I Telegram I X

": Facebook I Instagram I Telegram I X 13-я бригада НГУ " Хартія ": Cайт I Facebook I Instagram I Telegram I YouTube I TikTok

": Cайт I Facebook I Instagram I Telegram I YouTube I TikTok Хартія-Хаб: Facebook I Instagram I TikTok I YouTube I Linktree

Контакты: