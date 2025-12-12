Прорив ворога північніше Куп’янська зупинено. Понад 200 рашистів оточено у місті, - бригада "Хартія"

Бригада НГУ "Хартія" повідомила про успішну контратаку Сил оборони під Куп'янськом.

Про це повідомила пресслужба бригади, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Там нагадали, що у вересні головнокомандувач ЗСУ створив пошуково-ударне угруповання (ПУУ) "Хартія" після того, як ситуація в Куп’янську стала критичною.

До нього увійшли підрозділи 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія", 475-го штурмового полку "Код 9.2", підрозділів 92-ї штурмової бригади, підрозділів Іноземного Легіону ГУР МО та 144-ї механізованої бригади.

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Угруповання створено з метою зупинки прориву ворога північніше Куп’янська, оточення ворога, який прорвався в місто та повного його звільнення. Планування і командування операцією було довірено 2-му корпусу НГУ "Хартія".

Хід операції

У жовтні-листопаді підрозділи ПУУ "Хартія" розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів зі складу 121-го, 122-го мотострілецьких та 30-го інженерно-саперного полків 68-ї мотострілецької дивізії та 27-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, які діють за підтримки 7-го полку безпілотних військ та підрозділів БПЛА "Рубікон" та "Судний день".

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Воїни Сил оборони прорвалися до річки Оскіл північніше Куп’янська, повністю перекривши наземні маршрути заходу окупантів у місто. Унаслідок важких боїв угруповання 13-ї бригади НГУ "Хартія" повністю звільнило село Радьківка та його околиці, а також навколишні ліси.

Крім того, вибило ворога з кількох десятків будинків на півночі самого Куп’янська. 475 ОШП "Код 9.2" за підтримки 4-го батальйону 92 ОШБ повністю звільнило село Кіндрашівка, його околиці та навколишні ліси.

Із 22 вересня по 12 грудня підрозділи, що входять у ПУУ "Хартія", знищили 1027 російських військовослужбовців, ліквідація яких підтверджена даними об’єктивного контролю, 291 окупанта поранено, 13 взяті в полон.

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"Бої в центрі міста ще продовжуються, але згодом український Куп’янськ буде повністю звільнений. Дякуємо суміжним підрозділам: 127-ої та 101-ої бригад, підрозділам ССО, ВСП, "Альфа" СБУ та "Корд" НПУ за чітку роботу і якісну взаємодію. Це наш з вами спільний успіх!" - заявив командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.

Угруповання ворога у Куп'янську, яке зараз нараховує понад 200 військовослужбовців, повністю оточено.

Ворог щоденно здійснює атаки силами до взводу, намагаючись прорвати оборону наших військ північніше Куп’янська, але всі ці атаки відбиваються зі значними втратами.

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Наземний доступ для російських окупантів на Куп’янськ повністю перекритий. Також під вогневий контроль взяті всі виходи з газової труби, яку ворог використовував для заходу в місто. Забезпечення ворога здійснюється виключно повітряними дронами.

Наразі у місті залишається до 500 цивільних жителів, яких росіяни намагаються використовувати як "живий щит".

Протягом кількох місяців на картах DeepState зберігалася обстановка, де ворог прорвався в Куп’янськ на глибину до шести кілометрів від річки Оскіл, зайшов у місто з півночі та захопив більшість його правобережної частини. Сьогодні на карті DeepState з’явилися відмітки про різку зміну обстановки під Куп’янськом і в самому місті.

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