Оборона Покровска продолжается, в Мирнограде ситуация сложная, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 90 российских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Обстановка на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Покровском направлении вчера оккупанты потеряли 96 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили артиллерийскую систему, девять единиц автомобильной техники, 11 беспилотных летательных аппаратов; поразили четыре артиллерийские системы, два автомобиля, девять укрытий личного состава и склад боеприпасов противника.
Бои в Покровске и Мирнограде
По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.
Ликвидация врага
В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 477 оккупантов за прошедшие сутки.
Также уничтожено 1183 БПЛА различных типов и 87 единиц другого вооружения и техники.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 38 расчетов российских БпАК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 938 огневых задач.
