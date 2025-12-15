Оборона Покровська триває, у Мирнограді ситуація складна, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 90 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку вчора окупанти втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили артилерійську систему, дев’ять одиниць автомобільної техніки, 11 безпілотних літальних апаратів; уразили чотири артилерійські системи, два автомобілі, дев’ять укриттів особового складу та склад боєприпасів противника.

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Бої у Покровську та Мирнограді

За даними УВ "Схід", оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У районі Мирнограда ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", - йдеться у повідомленні.

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Ліквідація ворога

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 477 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1183 БпЛА різних типів та 87 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 38 розрахунків російських БпАК.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 938 вогневих завдань.