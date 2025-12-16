РФ вимагає, щоб ми здали нашу землю, яку вона навіть не змогла захопити, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що недостатньо примусити РФ до миру, варто змусити її прийняти, що у світі є правила.

Про це він заявив під час виступу у парламенті Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

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Територіальні поступки

"Росія вторглася в наш дім, руйнує наші міста, села, вбиває українців, наших дітей. І водночас вона вимагає, щоб ми здали частини нашої землі, яку вони навіть не змогли захопити.

Росія тримає майже мільйонну окупаційну силу на нашій території та попри це вона вимагає, щоб Україна прийняла обмеження на наше право приєднуватися до союзів та на наш суверенітет", - наголосив президент.

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Енергетика

Зеленський також нагадав про удари по енергетиці України російськими військами.

"І звинувачує в цьому нас. І коли ми б'ємо у відповідь - вони кричать так, ніби лише вони мають право бити, а інші повинні мовчати та страждати. Це Росія", - додав глава держави.

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Примушення РФ до миру

Зеленський зазначив, що Росія поводиться так, ніби злочинець, який переконаний, що його ніколи не спіймають.

"Росія почувається в небезпеці, коли її сусіди в безпеці, вона почувається погано, коли у її сусідів все добре. ... Недостатньо примусити РФ до угоди, недостатньо змусити її припинити вбивати. Ми повинні змусити Росію прийняти, що в цьому світі є правила, що вона не може обманювати всіх. Це шлях до тривалого миру", - підсумував президент.

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