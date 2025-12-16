Москва не збирається йти на поступки щодо "п’яти територій", - МЗС Росії
Росія готова до мирної угоди, але не піде на компроміс щодо "п'яти територій", які окупувала в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ABC заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.
Територіальне питання
Йдеться про окупований Крим, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
За словами Рябкова, ці вимоги є ключовою умовою Москви для будь-якої угоди.
"У нас виходить п'ять суб'єктів, і ми в жодному разі не можемо піти на компроміс щодо них, бо це буде переглядом дуже фундаментального елемента нашої державності, закріпленого у нашій конституції", - сказав він.
НАТО
Також, за словами Рябкова, Росія не погодиться на угоду, що передбачає присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках гарантій безпеки або як члени "Коаліції охочих".
Водночас заступник міністра заявив, що Кремль нібито готовий до домовленостей.
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