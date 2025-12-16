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Новини Окуповані території Територіальні поступки
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Москва не збирається йти на поступки щодо "п’яти територій", - МЗС Росії

РФ відмовляється від поступок територіями

Росія готова до мирної угоди, але не піде на компроміс щодо "п'яти територій", які окупувала в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ABC заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

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Територіальне питання

Йдеться про окупований Крим, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

За словами Рябкова, ці вимоги є ключовою умовою Москви для будь-якої угоди.

"У нас виходить п'ять суб'єктів, і ми в жодному разі не можемо піти на компроміс щодо них, бо це буде переглядом дуже фундаментального елемента нашої державності, закріпленого у нашій конституції", - сказав він.

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НАТО

Також, за словами Рябкова, Росія не погодиться на угоду, що передбачає присутність військ країн НАТО на території України, навіть якщо вони там будуть в рамках гарантій безпеки або як члени "Коаліції охочих".

Водночас заступник міністра заявив, що Кремль нібито готовий до домовленостей.

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Автор: 

Крим (14186) МЗС рф (975) росія (70632) Донбас (21870) Рябков Сергій (66)
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Топ коментарі
+27
Як що не на поступки то на ***.
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16.12.2025 11:29 Відповісти
+23
Атас! "Їхня конституція - дуже важливий, фундаментальний документ їхньої держави", а українська Конституція - ні? Чи Україна - не держава? Зєлєнскій, аууу! Не чую!
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16.12.2025 11:31 Відповісти
+22
у нормальному світі озброєний до зубів терорист, який силою та погрозами узяв заручників та вбив масу невинних, підлягає безумовному знищенню
наразі рудий відкрив скриньку Пандори - хєрово закінчиться для Світу облизування рудим *****
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16.12.2025 11:31 Відповісти

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