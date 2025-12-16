Москва не собирается идти на уступки по "пяти территориям", - МИД России

Россия готова к мирному соглашению, но не пойдет на компромисс по "пяти территориям", которые оккупировала в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ABC заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Территориальный вопрос

Речь идет об оккупированном Крыме, а также частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По словам Рябкова, эти требования являются ключевым условием Москвы для любого соглашения.

"У нас получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции", - сказал он.

НАТО

Также, по словам Рябкова, Россия не согласится на соглашение, предусматривающее присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они будут там в рамках гарантий безопасности или как члены "Коалиции желающих".

В то же время заместитель министра заявил, что Кремль якобы готов к договоренностям.

