Москва не собирается идти на уступки по "пяти территориям", - МИД России
Россия готова к мирному соглашению, но не пойдет на компромисс по "пяти территориям", которые оккупировала в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ABC заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Территориальный вопрос
Речь идет об оккупированном Крыме, а также частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
По словам Рябкова, эти требования являются ключевым условием Москвы для любого соглашения.
"У нас получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции", - сказал он.
НАТО
Также, по словам Рябкова, Россия не согласится на соглашение, предусматривающее присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они будут там в рамках гарантий безопасности или как члены "Коалиции желающих".
В то же время заместитель министра заявил, что Кремль якобы готов к договоренностям.
Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, - Зеленський
ти не розумієш різницю між: російським та окупований?
давай так, як здаси літню сесію, та перейдеш на другий курс, напиши.
але, не раніше!
Тому це якраз кацапська версія основного закону - туалетний папір.
наразі рудий відкрив скриньку Пандори - хєрово закінчиться для Світу облизування рудим *****
Оголошую по праву і уставу ООН війну !
по международному праву путинская орда - это то же самое, что и террористический ХАМАС с той лишь разницей, что в отличие от путинской кремлёвской банды Хамас был избран дикой сволочью на реальных выборах всеобщим голосованием.
То есть, даже зверьковый Хамас более легитимен, чем кремлёвская банда.
Сергу большой респект !
Ну, и кого гребёт эта кацапская конституционная суходрочка ?
... Міжнародне право скасовано.
... Статут ООН визнати нікчемним і таким що втратив чинність.
- реальний світ: чекісти навіть не задумуються про призупинення війни, і тільки нарощують зброю для знищення ненависної сусідньої держави. Ба більше, вони навіть цього не приховують.
- уявний світ: мир ось-ось, 90% узгоджено, до різдва напевно не встигнемо, але ось-ось, ще 24 години, чи 48, чи 100 днів. Тут неймовірний прогрес. Та і росіяни дуже хочуть "це закінчити". Та нах*й Україні репараційна позика та зброя? Мир же ось-ось
"Потужно ж я виступали на тих платформах! ***** аж занервував!"
Потужно ж як виступали...
Вони потім ще Київ будуть дотискати - я про міста і Львів і Ужгород і тд.
БО ЦЕ ЇХ СУТЬ - геноциди і експансія
А паскудно те, що за міжнародне право забув і Зеля. І не педалює на цьому.
Херсонська та Запорізька області за проституцією паРаші входять до складу паРаші. Любий президент РФ за законом зобов'язан визволяти ці області від "хохлов -окупантів" - в іншому випадку це держзрада, відповідно криминальне провадження та максимальне покарання. Це постійний привід для війни.