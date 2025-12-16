РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9574 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Территориальные уступки
9 191 100

Москва не собирается идти на уступки по "пяти территориям", - МИД России

РФ отказывается от уступок территориями

Россия готова к мирному соглашению, но не пойдет на компромисс по "пяти территориям", которые оккупировала в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ABC заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Территориальный вопрос

Речь идет об оккупированном Крыме, а также частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По словам Рябкова, эти требования являются ключевым условием Москвы для любого соглашения.

"У нас получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Делегация США в Берлине настаивает на полном выводе ВСУ из Донбасса, - AFP

НАТО

Также, по словам Рябкова, Россия не согласится на соглашение, предусматривающее присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они будут там в рамках гарантий безопасности или как члены "Коалиции желающих".

В то же время заместитель министра заявил, что Кремль якобы готов к договоренностям.

Читайте также: Ключевая "красная линия" Киева в переговорах с США - вывод ВСУ из Донбасса, - Bild

Автор: 

Крым (26549) МИД РФ (1697) россия (98388) Донбасс (26989) Рябков Сергей (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Як що не на поступки то на ***.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:29 Ответить
+14
Атас! "Їхня конституція - дуже важливий, фундаментальний документ їхньої держави", а українська Конституція - ні? Чи Україна - не держава? Зєлєнскій, аууу! Не чую!
показать весь комментарий
16.12.2025 11:31 Ответить
+14
у нормальному світі озброєний до зубів терорист, який силою та погрозами узяв заручників та вбив масу невинних, підлягає безумовному знищенню
наразі рудий відкрив скриньку Пандори - хєрово закінчиться для Світу облизування рудим *****
показать весь комментарий
16.12.2025 11:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перша відповідь кацапів
показать весь комментарий
16.12.2025 11:29 Ответить
Як що не на поступки то на ***.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:29 Ответить
Можеш передати їм теж саме з України: нах хай йдуть.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:46 Ответить
Так я ж і передаю через тебе, ти схоже передаст.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:58 Ответить
Ти схоже заблукав, москалику.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:05 Ответить
це словʼянське імʼя, тупиця. У болгар кожна друга Петрова.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:16 Ответить
Так, з за кордону, але не з кацапських ******. Бо не яничар.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:49 Ответить
А ти в окопі під кулями таке розумне
показать весь комментарий
16.12.2025 11:56 Ответить
А , тЫ , с каких ****** "строчишь" ?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:25 Ответить
Якщо.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:10 Ответить
Трамп: Зараз ми ближчі до миру в Україні, ніж будь-коли раніше
Джерело: https://censor.net/ua/n3590655

Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, - Зеленський
Джерело: https://censor.net/ua/n3590666
показать весь комментарий
16.12.2025 11:31 Ответить
Не визнавати донбас окупованим, це повна тупість.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:32 Ответить
де ти таке знайшов?
показать весь комментарий
16.12.2025 11:36 Ответить
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - де факто це і є визнання, що він окупований.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:10 Ответить
тобто?
ти не розумієш різницю між: російським та окупований?
давай так, як здаси літню сесію, та перейдеш на другий курс, напиши.
але, не раніше!
показать весь комментарий
16.12.2025 12:16 Ответить
Окупований, але усе одне український. Ти зовсім не доганяєш, чи шо?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:17 Ответить
Не тупіть, визнати, що він окупований - це визнання де-факто. Тобто по факту він окупований, а де-юре - він Український. І мова була про те, що зе не хоче визнавати де-факто, тобто навіть то, що він окупований. І це ідіотизм.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:40 Ответить
Донбас - тимчасово окупована росією українська територія.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:47 Ответить
Звісно тимчасово, але не визнавати навіть це, яким ідіотом треба бути?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:11 Ответить
окупована українська територія. Що незрозумілого? Всі це визнають.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:13 Ответить
Атас! "Їхня конституція - дуже важливий, фундаментальний документ їхньої держави", а українська Конституція - ні? Чи Україна - не держава? Зєлєнскій, аууу! Не чую!
показать весь комментарий
16.12.2025 11:31 Ответить
Вони свою "конституцію" вже неодноразово змінювали.
Тому це якраз кацапська версія основного закону - туалетний папір.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:40 Ответить
Отримуйте трампісти за щоку. Вчергове.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:31 Ответить
ув. Зеро, трамписты с момента угрёбищного позорища в Анкоридже вообще изо рта не вынимают...
показать весь комментарий
16.12.2025 12:37 Ответить
Надеюсь, что у спецслужб рано или поздно дойдут руки до всех этих "завоевателей" украинских территорий.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:31 Ответить
у нормальному світі озброєний до зубів терорист, який силою та погрозами узяв заручників та вбив масу невинних, підлягає безумовному знищенню
наразі рудий відкрив скриньку Пандори - хєрово закінчиться для Світу облизування рудим *****
показать весь комментарий
16.12.2025 11:31 Ответить
Зате Зеленський вже готовий. Спочатку створив умови, щоб ми виглядали слабкими, а зараз підводить народ до того, що потрібно підписувати "мир". А де ті браві указаи, що ніяких перемовин з кацапами, поки не буде перемоги? А перемога є, тільки у міндічів і цукерманів - рабів Зеленського, які вкрали мільярди і частину тримають в общаку.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:32 Ответить
🤡 ти як ,ще не написав вихід з президенства ,за станом здоров'я ?...пора вже ,це як підсказка , не дякуй ,але з* бісь будь ласка, як можно швидче до вашего обітуваного відстойника , бандюковського, награбували вже достатньо в Україні , просто залиш Україну ,дай її врятувати адекватним людям !...
показать весь комментарий
16.12.2025 11:33 Ответить
А ти агітуєш в Київі?
показать весь комментарий
16.12.2025 11:50 Ответить
Никто не должен идти ну уступки, мир может быть только по международному праву и уставу ООН, все остальные хотелки засуньте путину ***** в жопу!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 11:33 Ответить
праву и уставу ООН ...насмішили..
Оголошую по праву і уставу ООН війну !
показать весь комментарий
16.12.2025 11:35 Ответить
Все правильно, але для початку потрібно з ООН видалити *********, який незаконно зайнів місце СРСР...
показать весь комментарий
16.12.2025 12:43 Ответить
правильно пишет ув. Сергей Удовенко:

по международному праву путинская орда - это то же самое, что и террористический ХАМАС с той лишь разницей, что в отличие от путинской кремлёвской банды Хамас был избран дикой сволочью на реальных выборах всеобщим голосованием.

То есть, даже зверьковый Хамас более легитимен, чем кремлёвская банда.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:44 Ответить
Тобто ? не тільки Донецьку область віддати,за просто так,але і ще чотири ? бо вони собі щось там написали.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:33 Ответить
Їхня корституція як паркан що хочеш можна писать а всерівно дрова
показать весь комментарий
16.12.2025 12:03 Ответить
Шикарный сарказм насчёт остроумного сравнения "конституции рф" с обоссанным забором, на котором можно писать хоть "Миру - мир", хоть классическое русское народное творчество в виде слова "***"... ...

Сергу большой респект !
показать весь комментарий
16.12.2025 12:47 Ответить
Украину давно ждут в Мелитополе, а назад возвращаться не спешит. Не хочет отдавать, вплоть до Крыма - никакого соглашения!
показать весь комментарий
16.12.2025 11:34 Ответить
Взагалі-то в "коньстітуцію" записані Херсонська і Запорізька області разом з їх обласними центрами.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:34 Ответить
Вони вже чотири роки туди просуваються, якщо ти не помітив.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:50 Ответить
Та хоч Закарпатську по самий Лісабон. Всі ці вписування юридично нікчемні.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:09 Ответить
В Гаазі на трибуналі розкажуть, не сікай.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:12 Ответить
Кремлёвское вепсовское кацапьё может записать в свою болотно-помойную конституцию- проституцию хоть Львовскую и Тернопольскую области, хоть Ивано-Франковскую и Волынскую...

Ну, и кого гребёт эта кацапская конституционная суходрочка ?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:51 Ответить
Все, что нужно было знать про "секретные" планы САШ про мир. И расстояния до завершения агрессии! Толкли воду в ступе пол года переговорщики.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:36 Ответить
Це ж для яких тупарєй вони були секретні? З дня інавгурації російської пєдомаріонетки вже всім було зрозуміло, що вона буде тужитись рятувати рашку від поразки у війні з Україною.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:20 Ответить
Ну що чекуни ''миру'' від )(уйла і Тромба, трішки спустились на землю? А вже слюні напускали по всіх каналах тільки про мир і про те як будуть ділити стопитьсотмільярдів на відбудову які вагонами поїдуть в Україну. Тільки кончений останній дебіл може вірити що )(уйло відмовиться від всієї України і ще трохи зверху
показать весь комментарий
16.12.2025 11:36 Ответить
Ідіоте, я не зловтішаюся. Я радію тому що все не пішло по гіршому сценарію який приготував для України )(уйло і Тромб. Чи ти тмені тут розказуватимеш що )(уйло і Тромб так тужаться бо несуть Україні мир?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:09 Ответить
Я бачу що ти постійно бігаєш зі змащеним тузом і шукаєш щоб хтось тобі вставив. Ти не за адресою. Їдь на свою любиму Сосію там твоє плем'я задньоприводних
показать весь комментарий
16.12.2025 12:21 Ответить
А звідки можуть взагалі взятися домовленості з недоговороздатною москвою? Чи ти не помітив, що вони спеціально неприйнятну чухню висувають і ліплять свою тупу іпсятину про "вихід ЗСУ з Донбасу та визнання окупованих територій російськими" замість того, щоб домовлятись?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:23 Ответить
Погрожуєш?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:39 Ответить
Российские правки в конституцию внесены "на коленке". Так а у нас есть своя конституция - почему на неё не ссылаются? Здесь очевидный правовой обман наметевшейся метрополии.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:37 Ответить
Пропоную Україні теж ввести декілька рашистських областей в Конституцію України. Тим більше що вони колись справді належали Україні. Щоб на переговорах було щось на щось обмінювати а не тупо ділити територію України
показать весь комментарий
16.12.2025 11:39 Ответить
В цю так звану "мирну угоду" слід додати ще декілька пунктів:
... Міжнародне право скасовано.
... Статут ООН визнати нікчемним і таким що втратив чинність.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:44 Ответить
Рашисьтському цинізму і наглості немає меж. Назвати своїми областями не маючи під контролем даже обласних центрів. Це все одно що бомж вчепиться за колесо вашого автомобіля і незважаючи на хазяїна який сидить за кермом буде верещати що автомобіль його
показать весь комментарий
16.12.2025 11:47 Ответить
іншими словами, існує реальний світ, і уявний світ трампа:

- реальний світ: чекісти навіть не задумуються про призупинення війни, і тільки нарощують зброю для знищення ненависної сусідньої держави. Ба більше, вони навіть цього не приховують.

- уявний світ: мир ось-ось, 90% узгоджено, до різдва напевно не встигнемо, але ось-ось, ще 24 години, чи 48, чи 100 днів. Тут неймовірний прогрес. Та і росіяни дуже хочуть "це закінчити". Та нах*й Україні репараційна позика та зброя? Мир же ось-ось
показать весь комментарий
16.12.2025 11:48 Ответить
Та дайте спершу насамітитися досхочу, нащо ж так обламувати.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:49 Ответить
Рашка тупо імітує договороздатність.Тупо тягне час.А ми з кримськими платформами,безпековими угодами,самітами миру просто просрали час
показать весь комментарий
16.12.2025 11:50 Ответить
+100500!!!
"Потужно ж я виступали на тих платформах! ***** аж занервував!"
показать весь комментарий
16.12.2025 12:15 Ответить
я = як
Потужно ж як виступали...
показать весь комментарий
16.12.2025 12:30 Ответить
у них значит конституция ,а у нас ххххх собачий ,а может НАОБОРОТ !!!???? Это у вас сидит ПЕРЕСИДЕЛЕЦ ОБНУЛЕННЫЙ ,это у вас в конституции НЕТ референдумов !!!((( падлы !!!
показать весь комментарий
16.12.2025 11:52 Ответить
Кон..на потвора! Однією ногою вже на цвинтарі, а все туди ж, територій, ку...ва не вистачає!
показать весь комментарий
16.12.2025 11:54 Ответить
Як жеж задовбала вже ця кацапська іпсятина про території. З пустого в порожнє і знов по колу. Не збирається ніхто визнавати жодного сантіметру тимчасово окупованих українських територій російськими - просто припинить вже цю чухню транслювати.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:55 Ответить
Так завтра кацапня ще якісь території знесуть в свою конституцію і що далі?
показать весь комментарий
16.12.2025 11:56 Ответить
АХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ А ЩО ВИ ДУМАЛИ БУДЕ ІНАКШЕ?)

Вони потім ще Київ будуть дотискати - я про міста і Львів і Ужгород і тд.

БО ЦЕ ЇХ СУТЬ - геноциди і експансія
показать весь комментарий
16.12.2025 11:56 Ответить
Дотискалка не відросла навіть Донбас дотиснути.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:24 Ответить
Прикметно, що за міжнародне право касапи навіть не зїкаються. Воно для них - не існує.
А паскудно те, що за міжнародне право забув і Зеля. І не педалює на цьому.
показать весь комментарий
16.12.2025 11:58 Ответить
покажіть це відео рудому куколду
показать весь комментарий
16.12.2025 12:05 Ответить
Взагалі-то їх шість. Одну територію нам назад віддають? Можна самим обрати, яку?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:09 Ответить
Смачно харкнув в усіх охочих одразу. ) Ну, то такі охочі, що їм не звикати втиратися...
показать весь комментарий
16.12.2025 12:10 Ответить
А нетреба "йти на поступки" - треба йти НАХ*Й!
показать весь комментарий
16.12.2025 12:12 Ответить
Те що говорить москаль,треба просто навпаки сприймати.Куп"янськ тому підтвердження.То шо вони панти клеють-це вже ясно.Таке враження що врашці з березня відключають інтернет для того щоб не було чути і видно про провали .Якщо б рижа пакля не ставила палки в колеса думаю багато чого б вже помінялось не на користь путінососів!
показать весь комментарий
16.12.2025 12:12 Ответить
десь зараз у вітькофа заболіла срака в передчутті. бо він всім втирав що рашці потрібен тільки донбас..
показать весь комментарий
16.12.2025 12:17 Ответить
Щось не бачу черги біля тцк
показать весь комментарий
16.12.2025 12:17 Ответить
З-під спідниці намагаєшься виглядати?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:26 Ответить
Тільки після вас буде черга😡
показать весь комментарий
16.12.2025 12:26 Ответить
Хто б сумнівався. Донбас то таке, але Запоріжжя та Херсон - х.. вам! За русским военним кораблем, разом з вашою потєшною конституцією...
показать весь комментарий
16.12.2025 12:41 Ответить
Провтикали переможно Стамбул 22 коли лугандонія мала бути під соусом федерації в Україні а питання Криму відкладалася на 25 років, то ще пару років війни і теперішні умови будуть рожевими мріями коли москальня продавить коридор до Придністровя відрізавши державу від моря. Побждуни незламні чужими життями кацапню нищити. Як вище писали розумні люди черги під ТЦК не проглядаються
показать весь комментарий
16.12.2025 12:43 Ответить
Піздеж про мир за Стамбульськими домовленостям. Чому? Рашісти спецом мовчать про дві області - тримають їх як шуллер в рукаві.
Херсонська та Запорізька області за проституцією паРаші входять до складу паРаші. Любий президент РФ за законом зобов'язан визволяти ці області від "хохлов -окупантів" - в іншому випадку це держзрада, відповідно криминальне провадження та максимальне покарання. Це постійний привід для війни.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:05 Ответить
Ну то зробите зворотні зміни у конституцію.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:44 Ответить
Кацапи йдуть накуй перманентно
показать весь комментарий
16.12.2025 12:45 Ответить
 
 