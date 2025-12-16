РУС
1 545 21

РФ требует, чтобы мы сдали нашу землю, которую они даже не смогли захватить, - Зеленский

Зеленский прокомментировал территориальные уступки

Президент Владимир Зеленский считает, что недостаточно принудить РФ к миру, нужно заставить ее принять, что в мире есть правила.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Территориальные уступки

"Россия вторглась в наш дом, разрушает наши города, села, убивает украинцев, наших детей. И в то же время она требует, чтобы мы сдали части нашей земли, которую они даже не смогли захватить. 

Россия держит почти миллионную оккупационную силу на нашей территории и, несмотря на это, она требует, чтобы Украина приняла ограничения на наше право присоединяться к союзам и на наш суверенитет", - подчеркнул президент.

Энергетика

Зеленский также напомнил об ударах по энергетике Украины российскими войсками.

"И обвиняет в этом нас. И когда мы бьем в ответ - они кричат так, будто только они имеют право бить, а другие должны молчать и страдать. Это Россия", - добавил глава государства.

Принуждение РФ к миру

Зеленский отметил, что Россия ведет себя так, как будто преступник, который убежден, что его никогда не поймают.

"Россия чувствует себя в опасности, когда ее соседи в безопасности, она чувствует себя плохо, когда у ее соседей все хорошо. ... Недостаточно принудить РФ к соглашению, недостаточно заставить ее прекратить убивать. Мы должны заставить Россию принять, что в этом мире есть правила, что она не может обманывать всех. Это путь к длительному миру", - подытожил президент.

Что предшествовало?

+4
Цей неГарант Конституції навіть не вкурив не внюхав, навіщо у нас інституція Президента.
16.12.2025 12:22 Ответить
16.12.2025 12:22 Ответить
+4
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
16.12.2025 12:23 Ответить
16.12.2025 12:23 Ответить
+2
Не рви жопу вже сказано, що за безпеку відповідає сама Україна. Зібрався до купи коли бажаєш дійсно і клепай ракети, пофік які аби тільки змогли перелітати кордон, а там куди влучить не наша біда.
16.12.2025 12:21 Ответить
16.12.2025 12:21 Ответить
Не рви жопу вже сказано, що за безпеку відповідає сама Україна. Зібрався до купи коли бажаєш дійсно і клепай ракети, пофік які аби тільки змогли перелітати кордон, а там куди влучить не наша біда.
16.12.2025 12:21 Ответить
16.12.2025 12:21 Ответить
Предлагаю компромисс: давайте таки отведем войска, но на эти территории поселим хороших русских. Как вам идея?
16.12.2025 12:21 Ответить
16.12.2025 12:21 Ответить
навіщо відводити?
навльну та карамурзу з їхніми шанувальниками відловити та привезти у куп'янськ та покровськ!
хай там виступають за кацапію майбутнього!
16.12.2025 12:24 Ответить
16.12.2025 12:24 Ответить
Вже цей недонаполеон відводив війська в Золотому.Кацапи щось не стали там "харошімі".
Зелупа хочєт павтаріть?
https://www.youtube.com/watch?v=l0tl_8cq7U8
показать весь комментарий
16.12.2025 12:28 Ответить
Цей неГарант Конституції навіть не вкурив не внюхав, навіщо у нас інституція Президента.
16.12.2025 12:22 Ответить
16.12.2025 12:22 Ответить
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
16.12.2025 12:23 Ответить
16.12.2025 12:23 Ответить
Трампону начхати на ці балачки. В нього схематози з кацапами простоюють.
16.12.2025 12:23 Ответить
16.12.2025 12:23 Ответить
Так Трамп живе в реальному світі ,а Зєля - в паралельній реальності "кордонів 91 року ".
16.12.2025 12:26 Ответить
16.12.2025 12:26 Ответить
Лайно цей "реальний світ". І жити в ньому невелика радість.
16.12.2025 12:45 Ответить
16.12.2025 12:45 Ответить
Що це за такий реальний світ, в якому ми маємо відійти зі своєї ж території, яку кацапи не можуть захопити? В якому це реальному світі злочинців, якими є рфія, прийнято стимулювати, а не карати?
16.12.2025 12:51 Ответить
16.12.2025 12:51 Ответить
Ну так це і є реальний світ. Який не ділиться на чорне і біле. А простих рішень, особливо в політиці не буває. Реальний, в не рожева фантазія де винні завжди покарані за злочини.
16.12.2025 13:02 Ответить
16.12.2025 13:02 Ответить
Це не реальний світ, а неадекватні вимоги агресора.
16.12.2025 13:06 Ответить
16.12.2025 13:06 Ответить
Так ти же зелений недомірок сам перед вторгенням люб'язно відкрив їм двері!
16.12.2025 12:23 Ответить
16.12.2025 12:23 Ответить
16.12.2025 12:30 Ответить
16.12.2025 12:30 Ответить
Ой ,які ми патріоти ,кістьми ляжу ,а не віддам ,а те що просрав за те вже мовчить. А "те що не могли захопити " - не хвилюйся , підкинуть свіжих військ і захоплять
16.12.2025 12:24 Ответить
16.12.2025 12:24 Ответить
Які в кацапів правила? - хватай шо можеш захопити
16.12.2025 12:24 Ответить
16.12.2025 12:24 Ответить
Так путлєр ,ще в 2014 році казав -"ДНР в административных границах Донецкой области " . Так за 11з гаком років нічого не змінилось .і до речі ,звідки на Донбасі все почалось в квітні 2014 - з Слов'янська і Краматорська.
16.12.2025 12:30 Ответить
16.12.2025 12:30 Ответить
Два спімешканця бункеру, які і на рідній мові не можуть повноцінно сформулювати думку, іздили і вели перемовини з партнерами кілька років, а зараз дивуються реальній ситуації на перемовинах?...
16.12.2025 12:29 Ответить
16.12.2025 12:29 Ответить
Земля Зеленського. Звучить якось позагалактично. Це щось набагато міцніше ніж у Маска.
16.12.2025 12:39 Ответить
16.12.2025 12:39 Ответить
Благодаря тебе ********.
16.12.2025 13:09 Ответить
16.12.2025 13:09 Ответить
 
 