РФ требует, чтобы мы сдали нашу землю, которую они даже не смогли захватить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что недостаточно принудить РФ к миру, нужно заставить ее принять, что в мире есть правила.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте Нидерландов.

Территориальные уступки

"Россия вторглась в наш дом, разрушает наши города, села, убивает украинцев, наших детей. И в то же время она требует, чтобы мы сдали части нашей земли, которую они даже не смогли захватить.

Россия держит почти миллионную оккупационную силу на нашей территории и, несмотря на это, она требует, чтобы Украина приняла ограничения на наше право присоединяться к союзам и на наш суверенитет", - подчеркнул президент.

Энергетика

Зеленский также напомнил об ударах по энергетике Украины российскими войсками.

"И обвиняет в этом нас. И когда мы бьем в ответ - они кричат так, будто только они имеют право бить, а другие должны молчать и страдать. Это Россия", - добавил глава государства.

Принуждение РФ к миру

Зеленский отметил, что Россия ведет себя так, как будто преступник, который убежден, что его никогда не поймают.

"Россия чувствует себя в опасности, когда ее соседи в безопасности, она чувствует себя плохо, когда у ее соседей все хорошо. ... Недостаточно принудить РФ к соглашению, недостаточно заставить ее прекратить убивать. Мы должны заставить Россию принять, что в этом мире есть правила, что она не может обманывать всех. Это путь к длительному миру", - подытожил президент.

