624 8

Путин хочет использовать каждый метр продвижения РФ как аргумент на переговорах, - Зеленский

РФ создает ложное впечатление о ситуации на фронте: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно пытается создать ложное впечатление на фронте.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Схофом, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Я проинформировал премьер-министра и всех партнеров в эти дни о ситуации на поле боя. Россия постоянно пытается создать ложное впечатление на фронте, но наши воины, подразделения делают невероятные вещи. Защищают наши позиции, как бы сложно им ни было, а это точно очень непросто", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Путин никогда не считал жизни своих людей и не считает своих потерь на фронте.

"Сейчас он хочет использовать каждый метр как аргумент на переговорах, потери для него значат еще меньше. Российские штурмы действительно тяжелые, но мы держим позиции. Это нам значительно помогает, в частности, в политическом диалоге среди лидеров, прежде всего с партнерами из США", - сказал глава государства.

Читайте: Зеленский: Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет

Что предшествовало?

Читайте также: РФ требует, чтобы мы сдали нашу землю, которую они даже не смогли захватить, - Зеленский

А ти який можеш аргумент використати, як при просирському ми кожен день просираемо?
показать весь комментарий
16.12.2025 14:51
А де наші аргументи у вигляді 30000 "діпстрайкових" бпла, 300 фламінгів на міс., сотні Нептунів, балістичних ракет?
показать весь комментарий
16.12.2025 14:52
Він не хоче він це і робить.

війну цю можна легко виграти ХОЧА КУЧА УКРАЇНЦІВ КАЖУТЬ ЩО ВСЕ ПРОПАЛО.

І так виграш в війні....а почитайте як Німеччина програла 1 світову. А отак - просто економіка померла. Нічим було годувати не те що армію, але і своє населення.

Тому знищивши їх доходи від ресурсів і порти і тримавши +- фронт можна було б повторити те саме з ними
показать весь комментарий
16.12.2025 14:58
Яких перемовинах?

Наскільки всім відомо, хйло не веде ніякі "перемовини", він наказує оркам тупо лізти вперед.

Ця вистава з зятьом і підхйловим вітькофффим -- хіба то перемовини?
показать весь комментарий
16.12.2025 15:05
який такий метр?
а, як же голобородько в куп'янську?
ти ж всі метри назад повернув.
чи, нє?
брехав?
показать весь комментарий
16.12.2025 15:12
ну а де твій аргумент 🤡, за кожний метр здачі української теріторії ?...
показать весь комментарий
16.12.2025 15:29
Які аргументи він хоче використати: чи не як курську обл.,чим потішав народ?
показать весь комментарий
16.12.2025 15:41
 
 