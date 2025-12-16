Путин хочет использовать каждый метр продвижения РФ как аргумент на переговорах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно пытается создать ложное впечатление на фронте.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Схофом, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Я проинформировал премьер-министра и всех партнеров в эти дни о ситуации на поле боя. Россия постоянно пытается создать ложное впечатление на фронте, но наши воины, подразделения делают невероятные вещи. Защищают наши позиции, как бы сложно им ни было, а это точно очень непросто", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Путин никогда не считал жизни своих людей и не считает своих потерь на фронте.

"Сейчас он хочет использовать каждый метр как аргумент на переговорах, потери для него значат еще меньше. Российские штурмы действительно тяжелые, но мы держим позиции. Это нам значительно помогает, в частности, в политическом диалоге среди лидеров, прежде всего с партнерами из США", - сказал глава государства.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия ежемесячно теряет около 30 тыс. военных убитыми.

