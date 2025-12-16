Путин хочет использовать каждый метр продвижения РФ как аргумент на переговорах, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно пытается создать ложное впечатление на фронте.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Схофом, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Я проинформировал премьер-министра и всех партнеров в эти дни о ситуации на поле боя. Россия постоянно пытается создать ложное впечатление на фронте, но наши воины, подразделения делают невероятные вещи. Защищают наши позиции, как бы сложно им ни было, а это точно очень непросто", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, Путин никогда не считал жизни своих людей и не считает своих потерь на фронте.
"Сейчас он хочет использовать каждый метр как аргумент на переговорах, потери для него значат еще меньше. Российские штурмы действительно тяжелые, но мы держим позиции. Это нам значительно помогает, в частности, в политическом диалоге среди лидеров, прежде всего с партнерами из США", - сказал глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия ежемесячно теряет около 30 тыс. военных убитыми.
війну цю можна легко виграти ХОЧА КУЧА УКРАЇНЦІВ КАЖУТЬ ЩО ВСЕ ПРОПАЛО.
І так виграш в війні....а почитайте як Німеччина програла 1 світову. А отак - просто економіка померла. Нічим було годувати не те що армію, але і своє населення.
Тому знищивши їх доходи від ресурсів і порти і тримавши +- фронт можна було б повторити те саме з ними
Наскільки всім відомо, хйло не веде ніякі "перемовини", він наказує оркам тупо лізти вперед.
Ця вистава з зятьом і підхйловим вітькофффим -- хіба то перемовини?
а, як же голобородько в куп'янську?
ти ж всі метри назад повернув.
чи, нє?
брехав?