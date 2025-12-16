Зеленский: Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет
Президент Владимир Зеленский рассказал, почему решил поехать в Купянск.
Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"На прошлой неделе я посетил один из наших городов на фронте, город Купянск. Этот город находится на востоке Украины, и линия фронта сейчас очень близка к этому городу.
Путин публично солгал, заявив, что российские силы уже захватили этот город. Поэтому я сам поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет. Просто показать одну вещь, именно это", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что стоит продолжать показывать каждую российскую ложь, потому что правда восстанавливает справедливость.
"Я буду продолжать разрушать каждую российскую ложь на передовой и по всему миру. Я призываю вас поддерживать Украину в этих усилиях. Так это работает. Правда является основой, на которой растет справедливость", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
- Бригада НГУ "Хартія" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.
А ви їи нафіга **********?
Давай ще раз. Покроково.
1. Є всрата руда бібізяна, яка по сумісництву єдиноосібний керівник найпотужнішої даржави в світі.
2. Є брехливе *****, яке вливає бібізяні, що ЗСУ майже знищено, постійно втрачаються території і кацапи постійно захоплюють міста і селища.
3. Бібізяна завжди стає на сторону переможців.
4. Є кончений підарас Зєля, який раз за шість років зробив хоч щось корисне - розмазав брехню ***** і показав що ЗСУ не лузери і шо рудій бібізяні можна дружити з Україною.
Шо треба в цьому випадку українцям? Правильно! З усіх щілин кричати що це все не правда, що Зєлі там не було, а значить - **** правий, Куп'янськ захоплений, ЗСУ лузери.
Так?
Там третини літер вже немає, де воно "фоткалося"
то, кому зе!гундос цю хєрню хотів впарити?
трампу?
чи, кевеенщік, це на все життя?
Це блін просто як 2+2. Очевидно. І тим не менш подивіться каменти - до багатьох це ніфіга не дійшло і вони повторюють кацапську прпаганду.
мало успіх?
трамп відступив, та направив всю свою геніальність проти *****?
чи, чергові брехливі пустопорожні гундоси, ні про що?
а, українських військових, що в куп'янську, це в черговий раз люто тригернуло!
воюємо не технологіями! ракетами, дронами?
на м'ясо відповідаємо м'ясом!
на брехню відповідаємо брехнею!
нууу....
на сьогодні, ми програємо!
трамп вірить ***** та зневажає гундосого піздуна.
Але боротьба на дипломатичному фронті дуже важлива. Окрім того, чого ви вирішили, що це брехня? Тому що якісь кацапи це сказали?
***** лазить по фейковим бункерам у болотній формі, зе!гніда ліпить відосики з павільйону!
але ж, виграв......