Зеленский: Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему решил поехать в Купянск.

Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"На прошлой неделе я посетил один из наших городов на фронте, город Купянск. Этот город находится на востоке Украины, и линия фронта сейчас очень близка к этому городу.

Путин публично солгал, заявив, что российские силы уже захватили этот город. Поэтому я сам поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет. Просто показать одну вещь, именно это", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что стоит продолжать показывать каждую российскую ложь, потому что правда восстанавливает справедливость.

"Я буду продолжать разрушать каждую российскую ложь на передовой и по всему миру. Я призываю вас поддерживать Украину в этих усилиях. Так это работает. Правда является основой, на которой растет справедливость", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Бригада НГУ "Хартія" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

