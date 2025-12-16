РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9574 посетителя онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
1 697 59

Зеленский: Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет

Зеленский рассказал, почему поехал в Купянск

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему решил поехать в Купянск.

Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"На прошлой неделе я посетил один из наших городов на фронте, город Купянск. Этот город находится на востоке Украины, и линия фронта сейчас очень близка к этому городу.

Путин публично солгал, заявив, что российские силы уже захватили этот город. Поэтому я сам поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет. Просто показать одну вещь, именно это", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что стоит продолжать показывать каждую российскую ложь, потому что правда восстанавливает справедливость. 

"Я буду продолжать разрушать каждую российскую ложь на передовой и по всему миру. Я призываю вас поддерживать Украину в этих усилиях. Так это работает. Правда является основой, на которой растет справедливость", - добавил глава государства.

Читайте: Ситуация в Волчанске напряженная, враг активно пытается продвигаться, - Трегубов

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
  • Бригада НГУ "Хартія" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

Читайте также: Операция по освобождению Купянска продолжается, оккупантов отрезали от снабжения, - Трегубов

Автор: 

Зеленский Владимир (23007) путин владимир (32555) Харьковская область (2030) Купянский район (569) Купянск (877)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Розвінчали москалі? Вчора вони багато чого розвінчували. І пілоти в стелю ангара не катапультувалися. І СБУ не бабахали підлодку.
А ви їи нафіга **********?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:30 Ответить
+3
Сьогодні пів дня цей брєд величі будуть на цензорі тезисно викладати
показать весь комментарий
16.12.2025 12:28 Ответить
+3
Який же він сміливий та хоробрий, наш презедент!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розвінчали москалі? Вчора вони багато чого розвінчували. І пілоти в стелю ангара не катапультувалися. І СБУ не бабахали підлодку.
А ви їи нафіга **********?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:30 Ответить
Подивився. На 1:22 та стела, яка в коментах позначена як "розібрана". І чо?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:35 Ответить
От і подивись уважно - той самий стовп з тою самою сіткою зліва, як і на кадрі Зелі. А те, що стелла трохи більше розібрана, ніж коли Зеля відосік знімав - то що заважало кацапам за ці 2 дні вдарити по ній одним дроном? Ці ж дури, як і ти зараз займаєтесь антиукраїнською пропагандою, це це в інтересах України розвінчувати кацапську брехню.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:04 Ответить
Корисні ідіоти є усюди. Включаючи ЗСУ і навіть форум Цензора.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:36 Ответить
Я тобі все відповів. Повторюю знову. Дебіли, які ********** кацапам, є усюди. І в ЗСУ також.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:39 Ответить
Дурнику, я агітував за Пороха і проти Зєлі ще коли ти з товаришами наклейки "зробимо їх разом" на свого ржавого мопеда чіпляв. Але ж іноді треба включати мізки. І якшо в тебе нема шо включати, то хоч слухай шо тобі розумні люди кажуть.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:47 Ответить
А ти в них свічку тримаєш? )
показать весь комментарий
16.12.2025 12:55 Ответить
Олександр, не встиг тобі відповісти. Адмін випередив. Тож якшо ти ще тут - ось аргументація. Маю надію шо вона тебе задовільнить.

Давай ще раз. Покроково.
1. Є всрата руда бібізяна, яка по сумісництву єдиноосібний керівник найпотужнішої даржави в світі.
2. Є брехливе *****, яке вливає бібізяні, що ЗСУ майже знищено, постійно втрачаються території і кацапи постійно захоплюють міста і селища.
3. Бібізяна завжди стає на сторону переможців.
4. Є кончений підарас Зєля, який раз за шість років зробив хоч щось корисне - розмазав брехню ***** і показав що ЗСУ не лузери і шо рудій бібізяні можна дружити з Україною.

Шо треба в цьому випадку українцям? Правильно! З усіх щілин кричати що це все не правда, що Зєлі там не було, а значить - **** правий, Куп'янськ захоплений, ЗСУ лузери.
Так?
показать весь комментарий
16.12.2025 13:10 Ответить
Тим більше, що відосик від того Паламарчука нічого не розвінчує. На ньому є той же самий стовп з сіткою, як і зліва у відосику Зеленського. А те, що стела більше пошкоджена - так 2 дні пройшло - що заважало кацапам за 2 дні спеціально вдарити по стелі дроном?
показать весь комментарий
16.12.2025 13:14 Ответить
Засмерділо щось кацапсіною.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:38 Ответить
Я в"їхав шо ти незламний
показать весь комментарий
16.12.2025 12:28 Ответить
Сьогодні пів дня цей брєд величі будуть на цензорі тезисно викладати
показать весь комментарий
16.12.2025 12:28 Ответить
Вова твій куратор з кремля тебе за це по головці не погладить.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:28 Ответить
Який же він сміливий та хоробрий, наш презедент!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 12:29 Ответить
Сльози розчулення заливають мені очі.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:32 Ответить
всі такі поїздки закінчились не дуже добре для тих міст куди це ... їздило
показать весь комментарий
16.12.2025 12:30 Ответить
Сракою по лаві воно їздило у своєму бункері. Шоб глисти не завелися.

Там третини літер вже немає, де воно "фоткалося"
показать весь комментарий
16.12.2025 13:07 Ответить
А в чому там заслуга Зелі? В тому, що ціною сотні тисяч життів наших захисників, українці виправляють дії Зеленского і Ко в політиці відкритих кордонів з Кацапією?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:31 Ответить
Це все зроблено ші, ти як і твій куратор з кремля брешуть.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:33 Ответить
Ну гаранта звісно матюкать можна і навіть корисно, але це мабуть не той випадок. Він же ніби як не себе прорекламував, а показав що москалі таки понабріхували. Але пам'ятаймо про міндічів, інвалідопрокурорів і решту)
показать весь комментарий
16.12.2025 12:34 Ответить
те що зе!гніда паталогічне брехло, знають всі до одного!
то, кому зе!гундос цю хєрню хотів впарити?
трампу?

чи, кевеенщік, це на все життя?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:37 Ответить
Звичайно Трампу. Ну а кому ще? Зараз йде величезна боротьба за того рудого покидька, від якого залежить дуже, дуже багато. ***** сказав що він вже захопив Куп'янськ. І на цьому будується вся його аргументація - "ми захоплюємо міста, і все інше рано чи пізно захопимо". І дуже важливо показати шо це не так, бо руда бібізяна ніколи не буде дружити з лузерами.
Це блін просто як 2+2. Очевидно. І тим не менш подивіться каменти - до багатьох це ніфіга не дійшло і вони повторюють кацапську прпаганду.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:44 Ответить
і, як?
мало успіх?
трамп відступив, та направив всю свою геніальність проти *****?
чи, чергові брехливі пустопорожні гундоси, ні про що?
а, українських військових, що в куп'янську, це в черговий раз люто тригернуло!
показать весь комментарий
16.12.2025 12:56 Ответить
Якби все було так просто, то вже б була перемога. А шо ви пропонуєте? Давайте всі хором будемо подмахувати кацапській брехні? Це українськім військовим сильно допоможе?
показать весь комментарий
16.12.2025 12:58 Ответить
тобто!
воюємо не технологіями! ракетами, дронами?
на м'ясо відповідаємо м'ясом!
на брехню відповідаємо брехнею!

нууу....
на сьогодні, ми програємо!

трамп вірить ***** та зневажає гундосого піздуна.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:09 Ответить
Я не виправдовую Зєлю. Ніхто на форумі (окрім кончених зальотних дебілів) не може сказати, що я його шанувальник.
Але боротьба на дипломатичному фронті дуже важлива. Окрім того, чого ви вирішили, що це брехня? Тому що якісь кацапи це сказали?
показать весь комментарий
16.12.2025 13:14 Ответить
голобородько виграв цей конкурс капітанів!
***** лазить по фейковим бункерам у болотній формі, зе!гніда ліпить відосики з павільйону!
але ж, виграв......
показать весь комментарий
16.12.2025 12:35 Ответить
Якщо )(уйло постійно бреше то навіщо ти з ним вирішив вести перемовини? Про що можна домовитись з брехуном? Це як стати рачки перед скаженою собакою і гавкати на нього цим самим прирівнявши себе до рівня цієї ж собаки. )(уйло вже переміг, змусивши весь світ стати перед ним рачки і грати в його гру. Тепер він переходить на інший рівень і залучає інших чумних собак зі всього світу показуючи їм що весь світ такий як він їм казав, а )(уйло в цьому світі вожак так як диктує всім свої правила
показать весь комментарий
16.12.2025 12:36 Ответить
Головне, що себе показав.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:37 Ответить
Глворят Зе себе медаль "За отвагу" дал.😲
показать весь комментарий
16.12.2025 12:39 Ответить
десь там, на фронті і зі своїм бойовим побратимом єрмаком, мабуть, зустрівся, то вже 3 тиждень їбашить русню, як татаров чеченців свого часу
показать весь комментарий
16.12.2025 12:41 Ответить
Голобородько піариться на крові і у цей час його шобло чемоданами звозить йому намародерене на Українцях , це країна мрії просроченого
показать весь комментарий
16.12.2025 12:41 Ответить
Іноді, на жаль -- дуууже рідко, цей наш президент робить щось правильне.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:43 Ответить
Та "потужний" срати без охорони не іде а тут під обстрілами і дронами..Не смішіть мої тапки та брехун цей хрипливий і боягуз.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:09 Ответить
Великий Боневтік!
показать весь комментарий
16.12.2025 13:10 Ответить
И правильно сделал, что поехал. Это отличное видео для демонстрации реальной ситуации г#ндонам типа тампона и тем, кто верит в их болтовню.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:11 Ответить
 
 