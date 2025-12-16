Операция по освобождению Купянска продолжается, оккупантов отрезали от снабжения, - Трегубов

В настоящее время продолжается операция по освобождению и зачистке Купянска. Силы обороны отрезали российских захватчиков от снабжения.

Об этом в телеефире сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Дніпро" Виктор Трегубов, передает "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

Оккупантов отрезали от снабжения

"Эта операция еще некоторое время будет продолжаться. Их (оккупантов, – ред.) уже отрезали от снабжения, это хорошо, но теперь нужно окончательно зачистить город от тех россиян, которые там сейчас присутствуют... Поскольку украинские силы действуют максимально осторожно, берегут жизни и воинов, и мирного населения, то очевидно, что это будет очень ювелирная работа и из-за этого соответствующим образом осложнена", - рассказал спикер.

Враг сдается в плен

По его словам, в последние дни враг сдается в плен. Среди пленных есть не только россияне, но и наемники из стран третьего мира.

"Есть те, кто сдается в плен, причем там не только россияне, там довольно активно сдавались иностранные наемники за последние дни. Я не буду точно уточнять, из каких именно стран, это страны третьего мира", - сказал Трегубов.

Ситуация вблизи Волчанска

Также Трегубов рассказал о ситуации в городе Волчанск. Спикер отметил, что из-за разрушений город фактически прекратил существование как населенный пункт.

"В Волчанске ситуация действительно сложная. Россияне действительно лезут с севера, украинцы держат оборону по реке Волча. Но город сильно разрушен, город, как населенный пункт, фактически, к сожалению, прекратил свое существование. Надо понимать, что, если город действительно находится так близко от границы, если по нему постоянно прилетали те же ФАбы, ну, они его просто целенаправленно разрушали. Волчанск уже как таковой сам по себе был ненужен, как город с населением. Они просто пытались создать вблизи российской границы определенную зону безопасности. Просто продвинуться и удерживать такую зону, чтобы украинцы не имели возможности идти дальше и угрожать в том числе тем же Курской, Белгородской и другим областям РФ", - сказал он.

Что предшествовало?

12 декабря бригада НГУ "Хартія" сообщила, что прорыв врага севернее Купянска остановлен. Более 200 рашистов окружены в городе. В течение нескольких месяцев на картах DeepState сохранялась обстановка, где враг прорвался в Купянск на глубину до шести километров от реки Оскол, зашел в город с севера и захватил большую часть его правобережной части.

Впоследствии Трегубов сообщил, что российские войска, находящиеся на севере Купянска и в его пригороде в Харьковской области, оказались в окружении - они не могут получить подкрепление и обеспечение в полном объеме.

