Операція зі звільнення Куп’янська триває, окупантів відсікли від постачання,- Трегубов

Наразі триває операція зі звільнення і зачистки Куп’янська. Сили оборони відсікли російських загарбників від постачання.

Про це в телеефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

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Окупантів відсікли від постачання

"Ця операція ще деякий час триватиме. Їх (окупантів, – ред.) вже відсікли від постачання, це добре, але треба тепер зачистити місто остаточно від тих росіян, які там зараз присутні... Оскільки українські сили діють максимально обережно, бережуть життя і вояків, і мирного населення, то очевидно, що це буде дуже ювелірна праця і через це відповідним чином ускладнена", - розповів речник.

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Ворог здається в полон

За його словами, останніми днями ворог здається в полон. Серед полонених є не лише росіяни, а й найманці з країн третього світу.

"Є ті, що здаються в полон, причому там не тільки росіяни, там доволі-таки активно здавались іноземні найманці за останні дні. Я не буду точно уточнювати, з яких саме країн, це країни третього світу",- сказав Трегубов.

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Ситуація поблизу Вовчанська

Також Трегубов розповів про ситуацію у місті Вовчанськ. Речник зазначив, що через руйнування місто фактично припинило існування, як населений пункт.

"У Вовчанську ситуація справді складна. Росіяни справді лізуть з півночі, українці тримають оборону по річці Вовча. Але місто сильно зруйноване, місто, як населений пункт, фактично, на жаль, припинило існування. Треба розуміти, що, якщо місто справді настільки недалеко від кордону, якщо по ньому постійно прилітали ті ж самі ФАБи, ну, вони його просто цілеспрямовано руйнували. Вовчанськ вже як такий сам по собі був непотрібний, як місто з населенням. Вони просто намагалися створити поблизу російського кордону певну зону безпеки. Просто просунутися і утримувати таку зону, щоб українці не мали змоги йти далі і загрожувати в тому числі тій самі Курські, Бєлгородські та іншим областям РФ",- сказав він.

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Що передувало?

12 грудня бригада НГУ "Хартія" повідомила, що прорив ворога північніше Куп’янська зупинено. Понад 200 рашистів оточено у місті. Протягом кількох місяців на картах DeepState зберігалася обстановка, де ворог прорвався в Куп’янськ на глибину до шести кілометрів від річки Оскіл, зайшов у місто з півночі та захопив більшість його правобережної частини.

Згодом Трегубов повідомив, що російські війська, які перебувають на півночі Куп’янська та в його передмісті на Харківщині, опинилися в оточенні - вони не можуть отримати підкріплення та забезпечення у повному обсязі.

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