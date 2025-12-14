Операція ЗСУ під Куп’янськом була спланована з початку осені, - Трегубов

Операція Сил оборони в районі Куп’янська тривала з початку осені, а заяви РФ не відповідають дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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Він зазначив, що українська операція на Куп'янському напрямку розпочалася задовго до пропагандиських заяв Кремля.

Вона тривала десь з початку осені. Якщо брати з етапом планування, то десь так. Рух, безумовно триває. Вони зараз встановлюють для себе складну ситуацію навіть не в військовій, а в політичній точці зору. Оскільки безпосередньо очільник Російської Федерації зробив заяву про захоплення, а безпосередньо президент України цю заяву спростував, причому спростував її не просто словами, а візуально та фізично. І їм треба якось тепер показати світові, що їм хоч якось можна довіряти, бо якщо вони настільки блефують у викладенні ситуації на фронті, то питання в тому, а як взагалі вірити", – зазначив Трегубов.

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Що передувало?

12 грудня бригада НГУ "Хартія" повідомила, що прорив ворога північніше Куп’янська зупинено. Понад 200 рашистів оточено у місті. Протягом кількох місяців на картах DeepState зберігалася обстановка, де ворог прорвався в Куп’янськ на глибину до шести кілометрів від річки Оскіл, зайшов у місто з півночі та захопив більшість його правобережної частини.

Згодом Трегубов повідомив, що російські війська, які перебувають на півночі Куп’янська та в його передмісті на Харківщині, опинилися в оточенні - вони не можуть отримати підкріплення та забезпечення у повному обсязі.

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