Полк "Ахіллес" знищив трубу, через яку окупанти заходили в Куп’янськ. ВIДЕО

429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" із кінця квітня веде системну бойову роботу в смузі оборони Купʼянська. За цей час українські військові зірвали критичні логістичні маршрути противника, знищили канал інфільтрації через підземну трубу та завдали значних втрат особовому складу й техніці окупаційних військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" у фейсбуці.

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Як зазначається, наприкінці квітня "Ахіллес" - 429 окремий полк безпілотних систем зайшов у смугу оборони Купʼянська. З першого дня вони працювали по ключових завданнях:

ліквідація особового складу противника,

взяття під вогневий контроль переправ і

мінування напрямків можливого просування ворога.

Трубу знищили вибухівкою

У процесі розвідки було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логістики – трубу, яку противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Купʼянська. Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль.

Полк "АХІЛЛЕС" розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту. Три тонни вибухівки було використано для ураження труби. Згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України.

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"Ахіллес" нищить ворога

На напрямку противник вдавався до тактики штурмів малими піхотними групами.

Від квітня і до грудня у Купʼянську та на підходах силами 429 полку "АХІЛЛЕС" було виведено зі строю 1877 окупантів (998 ос. – ліквідовано, 879 ос. – поранено).

Після інфільтрації у Купʼянськ ворожих пілотів до планових цілей додали укриття позицій БпЛА, де ворог щодня встановлював антени та коригував ураження логістичних шляхів Куп'янська.

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Було атаковано

8324 укриття

232 злітні позиції БпЛА противника.

61 автівку знищено,

611 автівок – уражено.

Для підтримки вогневого контролю на лінії бойового зіткнення та підтримки піхотних позицій продовжувалася робота з відпрацювання броньованої техніки та артилерійських систем ворога:

Броньована техніка: 9 од. – знищено; 54 – пошкоджено.

Артилерійські системи: 8 – знищено; 146 – пошкоджено.

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Доставили 8 тонн гуманітарних вантажів

Важка ситуація на передньому краї значно ускладнила логістику і зʼявилася потреба на системній основі здійснювати гуманітарні місії для забезпечення піхотних позицій. Екіпажі полку за допомогою БпЛА доставили 8 тонн гуманітарних вантажів (2 урали) з продовольством, ліками, обладнанням, теплим одягом, генераторами та бензином на позиції суміжних підрозділів, куди вже не міг доїжджати будь-який транспорт.

Паралельно відбувалися процеси встановлення невибухових загороджень, мінування логістичних шляхів, знищення ворожих засідок та прикриття піхотинців, коли в сусіднє укриття вривався противник.

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"Операція на Купʼянському напрямку триває – Сили безпілотних систем продовжують здійснювати повітряну підтримку піхотних та штурмових груп Сил оборони України та взяття під вогневий контроль противника. Дякуємо усім підрозділам за братерство, допомогу, взаємовиручку у реалізації спільних завдань. Купʼянську бути", - наголосили в полку.