Бійці 429-го полку СБС знищили два танки, дві МТ-ЛБ та ліквідували піхоту окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп'янському напрямку оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" СБС знищили два танки, дві МТ-ЛБ, уразили бойову броньовану машину та ліквідували особовий склад противника.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.

"Знищення бронетехніки залишило противника без прикриття – піхотні групи втратили можливість просуватися уперед. Таким чином оператори СБС знизили мобільність і вогневу міць противника, що унеможливило продовження штурмових дій і забезпечило тактичну перевагу Силам оборони на цій ділянці фронту", - ідеться у повідомленні.

молодці хлопці, спалити їх всіх..
02.10.2025 18:14 Відповісти
добре..
02.10.2025 18:18 Відповісти
Гарне кіно.
02.10.2025 18:40 Відповісти
 
 