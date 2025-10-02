Бойцы 429-го полка СБС уничтожили два танка, две МТ-ЛБ и ликвидировали пехоту оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" СБС уничтожили два танка, две МТ-ЛБ, поразили боевую бронированную машину и ликвидировали личный состав противника.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСУВ "Днепр", информирует Цензор.НЕТ.
"Уничтожение бронетехники оставило противника без прикрытия - пехотные группы потеряли возможность продвигаться вперед. Таким образом операторы СБС снизили мобильность и огневую мощь противника, что сделало невозможным продолжение штурмовых действий и обеспечило тактическое преимущество Силам обороны на этом участке фронта", - говорится в сообщении.
