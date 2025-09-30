Дроны 429-го полка "Ахиллес" уничтожили две огнеметные системы "Солнцепёк". ВИДЕО
Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" на Купянском направлении поразили две реактивные тяжелые огнеметные системы оккупантов - ТОС-1А "Солнцепёк".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал командира полка Юрия Федоренко.
"Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва", - говорится в описании к видео.
