Дроны 429-го полка "Ахиллес" уничтожили две огнеметные системы "Солнцепёк". ВИДЕО

Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" на Купянском направлении поразили две реактивные тяжелые огнеметные системы оккупантов - ТОС-1А "Солнцепёк".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал командира полка Юрия Федоренко.

"Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва", - говорится в описании к видео.

