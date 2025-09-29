РУС
Три вражеских танка уничтожили операторы дронов подразделения "SIGNUM". ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "SIGNUM" уничтожили три вражеских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Погоня начинается в лесном массиве. Танк мчится, поднимает пыль и прячет свой след. Наш пилот не дает врагу расслабиться: делает опережение и дрон летит к моторному отсеку. Следующий экземпляр был искусно спрятан, но ствол выдавал нам его позицию. Дрон делает свое дело: поражение механики и огонь прекращен. А теперь мастер-класс от пилота SIGNUM.
Аэроразведка 63-й бригады обнаружила цель и отработала меткими попаданиями по танку. Он был значительно поврежден, но ему удалось добраться до укрытия. В это время SIGNUM был на сопровождении вражеской техники. Пилот решает завершить операцию - точный маневр, дрон в люке, взрыв. Цель нейтрализована", - говорится в комментарии к видео.

Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть, московським окупантам ******!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
29.09.2025 12:27 Ответить
Мля, це ж мабуть "брові Ілліча"?)) бачили ??!!!! Танк старий.. ( нарости такі, зліва і справа на башті)
Прикольно, не бачив ніколи на дронових відео...
29.09.2025 12:29 Ответить
У третього танку. А зверху вже кубікі ДЗ, як у всіх .
А бруге відео теж прикольне: КуКу, привєтік
29.09.2025 12:31 Ответить
То Т-62, ві же "Бровастий".
29.09.2025 13:17 Ответить
Люк мєхвода зачинено?? Невже - 1 бур'ят????
29.09.2025 12:56 Ответить
перед атакою "люк заварили" - щоб не втік.....
29.09.2025 13:03 Ответить
Горят самолёты, танки горят, так бьёт кацапню украинский солдат....
29.09.2025 13:09 Ответить
Я гадаю Ваш влучний вислів незабаром, можливо і в найближчу пятницю, почуємо із Бандерштату в піснях Акордича!!!
29.09.2025 13:23 Ответить
 
 