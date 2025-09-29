Три вражеских танка уничтожили операторы дронов подразделения "SIGNUM". ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "SIGNUM" уничтожили три вражеских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Погоня начинается в лесном массиве. Танк мчится, поднимает пыль и прячет свой след. Наш пилот не дает врагу расслабиться: делает опережение и дрон летит к моторному отсеку. Следующий экземпляр был искусно спрятан, но ствол выдавал нам его позицию. Дрон делает свое дело: поражение механики и огонь прекращен. А теперь мастер-класс от пилота SIGNUM.

Аэроразведка 63-й бригады обнаружила цель и отработала меткими попаданиями по танку. Он был значительно поврежден, но ему удалось добраться до укрытия. В это время SIGNUM был на сопровождении вражеской техники. Пилот решает завершить операцию - точный маневр, дрон в люке, взрыв. Цель нейтрализована", - говорится в комментарии к видео.

