Три вражеских танка уничтожили операторы дронов подразделения "SIGNUM". ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "SIGNUM" уничтожили три вражеских танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Погоня начинается в лесном массиве. Танк мчится, поднимает пыль и прячет свой след. Наш пилот не дает врагу расслабиться: делает опережение и дрон летит к моторному отсеку. Следующий экземпляр был искусно спрятан, но ствол выдавал нам его позицию. Дрон делает свое дело: поражение механики и огонь прекращен. А теперь мастер-класс от пилота SIGNUM.
Аэроразведка 63-й бригады обнаружила цель и отработала меткими попаданиями по танку. Он был значительно поврежден, но ему удалось добраться до укрытия. В это время SIGNUM был на сопровождении вражеской техники. Пилот решает завершить операцию - точный маневр, дрон в люке, взрыв. Цель нейтрализована", - говорится в комментарии к видео.
Смерть, московським окупантам ******!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Прикольно, не бачив ніколи на дронових відео...
А бруге відео теж прикольне: КуКу, привєтік