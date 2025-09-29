РУС
Пятьсот уничтоженных российских бронемашин и военных автомобилей стоят на обочине дороги вблизи Покровска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена уничтоженная российская техника вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи почти полсотни вражеских военных машин стоят на обочине дороги.

"Колонной разбитой российской техники южнее Покровска предлагают полюбоваться аэроразведчики 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

армия РФ (20692) уничтожение (8011) Донецкая область (10864) техника (1823) Покровск (798) Покровский район (1025)
