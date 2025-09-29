УКР
Півсотні знищених російських бронемашин та військових автомобілів стоять на узбіччі дороги поблизу Покровська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищена російська техніка поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі майже півсотні ворожих військових машин стоять на узбіччі дороги.

"Колоною розбитої російської техніки південніше Покровська пропонують помилуватися аеророзвідники 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської", - зазначає у коментарі до відео автор публікації.

Автор: 

армія рф (18845) знищення (8328) Донецька область (9687) техніка (1940) Покровськ (830) Покровський район (1038)
Утилізаційний збір в дії...
29.09.2025 11:30 Відповісти
Чудова робота наших Воїнів👍🏼👍🏼👍🏼
29.09.2025 11:32 Відповісти
 
 