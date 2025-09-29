УКР
Три ворожі танки знищили оператори дронів підрозділу "SIGNUM". ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "SIGNUM" знищили три ворожі танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Погоня починається в лісовому масиві. Танк мчить, піднімає пилюку і ховає свій слід. Наш пілот не дає ворогу розслабитись: робить випередження і дрон летить до моторного відсіку. Наступний екземпляр був майстерно захований, але ствол видавав нам його позицію. Дрон робить свою справу: ураження механіки і вогонь припинено. А тепер майстер-клас від пілота SIGNUM.
Аеророзвідка 63-ї бригади виявила ціль і відпрацювали влучними попаданнями по танку. Він був значно пошкоджений, але йому вдалося дістатися укриття. В цей час SIGNUM був на супроводі ворожої техніки. Пілот вирішує завершити операцію — точний маневр, дрон у люку, вибух. Ціль нейтралізована", - йдеться у коментарі до відео.

танк (2127) знищення (8334) дрони (5783)
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть, московським окупантам ******!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
29.09.2025 12:27 Відповісти
Мля, це ж мабуть "брові Ілліча"?)) бачили ??!!!! Танк старий.. ( нарости такі, зліва і справа на башті)
Прикольно, не бачив ніколи на дронових відео...
показати весь коментар
29.09.2025 12:29 Відповісти
У третього танку. А зверху вже кубікі ДЗ, як у всіх .
А бруге відео теж прикольне: КуКу, привєтік
показати весь коментар
29.09.2025 12:31 Відповісти
То Т-62, ві же "Бровастий".
показати весь коментар
29.09.2025 13:17 Відповісти
Люк мєхвода зачинено?? Невже - 1 бур'ят????
показати весь коментар
29.09.2025 12:56 Відповісти
перед атакою "люк заварили" - щоб не втік.....
показати весь коментар
29.09.2025 13:03 Відповісти
Горят самолёты, танки горят, так бьёт кацапню украинский солдат....
показати весь коментар
29.09.2025 13:09 Відповісти
Я гадаю Ваш влучний вислів незабаром, можливо і в найближчу пятницю, почуємо із Бандерштату в піснях Акордича!!!
показати весь коментар
29.09.2025 13:23 Відповісти
 
 