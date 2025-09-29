Три ворожі танки знищили оператори дронів підрозділу "SIGNUM". ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "SIGNUM" знищили три ворожі танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Погоня починається в лісовому масиві. Танк мчить, піднімає пилюку і ховає свій слід. Наш пілот не дає ворогу розслабитись: робить випередження і дрон летить до моторного відсіку. Наступний екземпляр був майстерно захований, але ствол видавав нам його позицію. Дрон робить свою справу: ураження механіки і вогонь припинено. А тепер майстер-клас від пілота SIGNUM.

Аеророзвідка 63-ї бригади виявила ціль і відпрацювали влучними попаданнями по танку. Він був значно пошкоджений, але йому вдалося дістатися укриття. В цей час SIGNUM був на супроводі ворожої техніки. Пілот вирішує завершити операцію — точний маневр, дрон у люку, вибух. Ціль нейтралізована", - йдеться у коментарі до відео.

