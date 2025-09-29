Дрони 429-го полку "Ахіллес" знищили дві вогнеметні системи "Солнцепьок". ВIДЕО

Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" на Куп’янському напрямку уразили дві реактивні важкі вогнеметні системи окупантів - ТОС-1А "Солнцепьок".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал командира полку Юрія Федоренка.

"Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву", - йдеться в описі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три ворожі танки знищили оператори дронів підрозділу "SIGNUM". ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!