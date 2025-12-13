Полк "Ахиллес" уничтожил трубу, через которую оккупанты заходили в Купянск. ВИДЕО
429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" с конца апреля ведет системную боевую работу в полосе обороны Купянска. За это время украинские военные сорвали критические логистические маршруты противника, уничтожили канал инфильтрации через подземную трубу и нанесли значительные потери личному составу и технике оккупационных войск РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в Facebook.
Как отмечается, в конце апреля "Ахиллес" - 429 отдельный полк беспилотных систем вошел в полосу обороны Купянска. С первого дня они работали по ключевым задачам:
- ликвидация личного состава противника,
- взятие под огневой контроль переправ и
- минирование направлений возможного продвижения врага.
Трубу уничтожили взрывчаткой
В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики – трубу, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль.
Полк "АХИЛЛЕС" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки было использовано для поражения трубы. Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.
"Ахиллес" уничтожает врага
На направлении противник прибегал к тактике штурмов небольшими пехотными группами.
С апреля по декабрь в Купянске и на подходах силами 429 полка "АХИЛЛЕС" было выведено из строя 1877 оккупантов (998 чел. – ликвидировано, 879 чел. – ранено).
После инфильтрации в Купянск вражеских пилотов к плановым целям добавили укрытия позиций БПЛА, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражение логистических путей Купянска.
Было атаковано
- 8324 укрытия
- 232 взлетные позиции БПЛА противника.
- 61 автомобиль уничтожено,
- 611 автомобилей – поражено.
Для поддержания огневого контроля на линии боевого столкновения и поддержки пехотных позиций продолжалась работа по отработке бронированной техники и артиллерийских систем врага:
Бронированная техника: 9 ед. – уничтожено; 54 – повреждено.
Артиллерийские системы: 8 – уничтожено; 146 – повреждено.
Доставили 8 тонн гуманитарных грузов
Тяжелая ситуация на передовой значительно осложнила логистику и появилась необходимость на системной основе осуществлять гуманитарные миссии для обеспечения пехотных позиций. Экипажи полка с помощью БПЛА доставили 8 тонн гуманитарных грузов (2 урала) с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог доехать любой транспорт.
Параллельно происходили процессы установки невзрывных заграждений, минирования логистических путей, уничтожения вражеских засад и прикрытия пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался противник.
"Операция на Купянском направлении продолжается – Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Спасибо всем подразделениям за братство, помощь, взаимовыручку в реализации совместных задач. Купянск будет", - подчеркнули в полку.
А коли саме....
Ми давно переживаємо з форумчанами, чи навчилось командування на уроках Авдіївки, Суджі і т.д.....
Можли більше вина місцевої влади??
Про великі комунікації завжли відомо багатьом - від депутатів і ментів до інженерів і іншого персоналу підприємств..... То на кого люди працюють ? Чи їм аби підсипали в ясла та й стій собі "обісцяний як свиня бо твоє діло телячє"..
Опачкі... де ж тут робота ждунів... можливо вся міська влада і комунальники за них ??
Чому так довго військових ніхто не попереджав про наявність таких дір в обороні
Або й спеціально все комбінується зрадниками на користь ворога
