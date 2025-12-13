Полк "Ахиллес" уничтожил трубу, через которую оккупанты заходили в Купянск. ВИДЕО

429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" с конца апреля ведет системную боевую работу в полосе обороны Купянска. За это время украинские военные сорвали критические логистические маршруты противника, уничтожили канал инфильтрации через подземную трубу и нанесли значительные потери личному составу и технике оккупационных войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в Facebook.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, в конце апреля "Ахиллес" - 429 отдельный полк беспилотных систем вошел в полосу обороны Купянска. С первого дня они работали по ключевым задачам:

ликвидация личного состава противника,

взятие под огневой контроль переправ и

минирование направлений возможного продвижения врага.

Трубу уничтожили взрывчаткой

В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики – трубу, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль.

Полк "АХИЛЛЕС" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки было использовано для поражения трубы. Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы НГУ "Хартия" вместе с иностранными добровольцами провели зачистку здания от рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО

"Ахиллес" уничтожает врага

На направлении противник прибегал к тактике штурмов небольшими пехотными группами.

С апреля по декабрь в Купянске и на подходах силами 429 полка "АХИЛЛЕС" было выведено из строя 1877 оккупантов (998 чел. – ликвидировано, 879 чел. – ранено).

После инфильтрации в Купянск вражеских пилотов к плановым целям добавили укрытия позиций БПЛА, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражение логистических путей Купянска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны применили уникальную самодельную РСЗО на BMW, которая поразила врага на Купянском направлении. ВИДЕО

Было атаковано

8324 укрытия

232 взлетные позиции БПЛА противника.

61 автомобиль уничтожено,

611 автомобилей – поражено.

Для поддержания огневого контроля на линии боевого столкновения и поддержки пехотных позиций продолжалась работа по отработке бронированной техники и артиллерийских систем врага:

Бронированная техника: 9 ед. – уничтожено; 54 – повреждено.

Артиллерийские системы: 8 – уничтожено; 146 – повреждено.

Смотрите также: Бойцы 429-го полка СБС уничтожили два танка, две МТ-ЛБ и ликвидировали пехоту оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Доставили 8 тонн гуманитарных грузов

Тяжелая ситуация на передовой значительно осложнила логистику и появилась необходимость на системной основе осуществлять гуманитарные миссии для обеспечения пехотных позиций. Экипажи полка с помощью БПЛА доставили 8 тонн гуманитарных грузов (2 урала) с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог доехать любой транспорт.

Параллельно происходили процессы установки невзрывных заграждений, минирования логистических путей, уничтожения вражеских засад и прикрытия пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался противник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны полка "Ахиллес" уничтожили танк и БМП оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

"Операция на Купянском направлении продолжается – Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Спасибо всем подразделениям за братство, помощь, взаимовыручку в реализации совместных задач. Купянск будет", - подчеркнули в полку.