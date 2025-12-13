РУС
Полк "Ахиллес" уничтожил трубу, через которую оккупанты заходили в Купянск. ВИДЕО

429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" с конца апреля ведет системную боевую работу в полосе обороны Купянска. За это время украинские военные сорвали критические логистические маршруты противника, уничтожили канал инфильтрации через подземную трубу и нанесли значительные потери личному составу и технике оккупационных войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в Facebook.

Как отмечается, в конце апреля "Ахиллес" - 429 отдельный полк беспилотных систем вошел в полосу обороны Купянска. С первого дня они работали по ключевым задачам:

  • ликвидация личного состава противника,
  • взятие под огневой контроль переправ и
  • минирование направлений возможного продвижения врага.

Трубу уничтожили взрывчаткой

В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики – трубу, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль.

Полк "АХИЛЛЕС" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки было использовано для поражения трубы. Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.

"Ахиллес" уничтожает врага

На направлении противник прибегал к тактике штурмов небольшими пехотными группами.

С апреля по декабрь в Купянске и на подходах силами 429 полка "АХИЛЛЕС" было выведено из строя 1877 оккупантов (998 чел. – ликвидировано, 879 чел. – ранено).

После инфильтрации в Купянск вражеских пилотов к плановым целям добавили укрытия позиций БПЛА, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражение логистических путей Купянска.

Было атаковано

  • 8324 укрытия 
  • 232 взлетные позиции БПЛА противника.
  • 61 автомобиль уничтожено,
  • 611 автомобилей – поражено.

Для поддержания огневого контроля на линии боевого столкновения и поддержки пехотных позиций продолжалась работа по отработке бронированной техники и артиллерийских систем врага:

◾️Бронированная техника: 9 ед. – уничтожено; 54 – повреждено.

◾️Артиллерийские системы: 8 – уничтожено; 146 – повреждено.

Доставили 8 тонн гуманитарных грузов

Тяжелая ситуация на передовой значительно осложнила логистику и появилась необходимость на системной основе осуществлять гуманитарные миссии для обеспечения пехотных позиций. Экипажи полка с помощью БПЛА доставили 8 тонн гуманитарных грузов (2 урала) с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог доехать любой транспорт.

Параллельно происходили процессы установки невзрывных заграждений, минирования логистических путей, уничтожения вражеских засад и прикрытия пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался противник. 

"Операция на Купянском направлении продолжается – Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Спасибо всем подразделениям за братство, помощь, взаимовыручку в реализации совместных задач. Купянск будет", - подчеркнули в полку.

Харьковская область (2019) Купянский район (562) Купянск (870) 429-й отдельный полк беспилотных систем (5)
+18
А раніше ті срані труби не можна було знищити? Чи Сирок не дозволяє?
13.12.2025 21:34 Ответить
+17
А чому командування обороною Купʼянська не знищило трубу раніше, через яку окупанти заходили в Куп'янськ?
13.12.2025 21:35 Ответить
+15
Опа.
А коли саме....
Ми давно переживаємо з форумчанами, чи навчилось командування на уроках Авдіївки, Суджі і т.д.....
13.12.2025 21:32 Ответить
Опа.
А коли саме....
Ми давно переживаємо з форумчанами, чи навчилось командування на уроках Авдіївки, Суджі і т.д.....
13.12.2025 21:32 Ответить
А раніше ті срані труби не можна було знищити? Чи Сирок не дозволяє?
13.12.2025 21:34 Ответить
На 157-й день оборони міста Зіркий Сокіл-Ахілес побачив, що у труби є не тільки вхід, але й вихід. Дива техніки !!!
13.12.2025 22:53 Ответить
А чому командування обороною Купʼянська не знищило трубу раніше, через яку окупанти заходили в Куп'янськ?
13.12.2025 21:35 Ответить
Теж питання..
Можли більше вина місцевої влади??
Про великі комунікації завжли відомо багатьом - від депутатів і ментів до інженерів і іншого персоналу підприємств..... То на кого люди працюють ? Чи їм аби підсипали в ясла та й стій собі "обісцяний як свиня бо твоє діло телячє"..
13.12.2025 21:38 Ответить
➡️ Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль. Джерело: https://censor.net.

Опачкі... де ж тут робота ждунів... можливо вся міська влада і комунальники за них ??
Чому так довго військових ніхто не попереджав про наявність таких дір в обороні
13.12.2025 21:35 Ответить
А що командування обороною Купʼянська не знало, що окупанти заходили через трубу в інших містах?
13.12.2025 21:41 Ответить
У нас настільки бардак, що нічого ніхто не відповідає.
Або й спеціально все комбінується зрадниками на користь ворога
13.12.2025 21:48 Ответить
Скрізь - ТРУБИ! Ждуновські....
13.12.2025 21:38 Ответить
Ще й туман з жовтня весь час в Куп'янську.
13.12.2025 21:45 Ответить
Секретные сделки рушатся: ФБР, Умеров и новая "Ялта". Украина на грани предательства /№1065/://www.youtube.com/watch?v=RtsWl5eviRI
13.12.2025 21:46 Ответить
на Банкові ті труби
13.12.2025 22:06 Ответить
Чому допомогу, виміряли російськими "Уралами"?
13.12.2025 21:55 Ответить
Логічніше було б не Ахіллес, а Гектор.
13.12.2025 21:58 Ответить
під командуванням руснявого сирка з батьками на паРаші болотні істоти завжди будуть заходити по Оманським трубам Гниди
13.12.2025 22:01 Ответить
Задовбали з тими трубами - то в Суджі, то в Купянську, то ще були такі повідомлення в інших місцях. Треба вже у бойових статутах позаписувати, що коли оборонну операцію плануєте, то всі труби і шахти підлягають мінуванню або затопленню
13.12.2025 22:02 Ответить
Даремно з курської труби ржали?(((
13.12.2025 22:07 Ответить
ой какой ранимый кацап! первая амия мира создала принципиально новый вид войск(аналогов в мире нет!) - ТРУБОПРОВОДНЫЕ ВОЙСКА!!!
13.12.2025 23:53 Ответить
Це як вдягати презерватив, коли подружка вже залетіла.
13.12.2025 22:13 Ответить
"ахілес" підірвавши трубу, міг пошкодити ЗАРОБІТОК ЗЕЛЕНИХ ЗРАДНИКІВ???
13.12.2025 22:21 Ответить
І це скільки часу на це знадобилося. Некомпетентність вищого військового командування у всій красі...
13.12.2025 22:26 Ответить
Навіщо було знищувати трубу ??? Кацапи з неї вилізали би поодинці. Витягувати тіло за чергою вгору .... Це ж скільки полонених можна було набрати !!!! А якщо б орки усвідомили систему, то на виході закидати гранатами, створити паніку в трубі, живий затор. Вони б там у природний спосіб задихнулися.
13.12.2025 22:47 Ответить
Вже навіть дики кабани зрозуміли - кудою лізуть рашисти, але тіки не керівники ЗСУ -
-https://www.youtube.com/shorts/pgyi_wIrQvM
13.12.2025 23:32 Ответить
Тут сорока на звості принесла:

13.12.2025 23:56 Ответить
Приємна новина. ФСБ-2025 є ОГПУ-1937. Чудова трансформація. Побільше б розстрілів кацапських генеральчиків.
14.12.2025 00:09 Ответить
Все так. Але, схоже, що це фейк.
14.12.2025 00:19 Ответить
За ту трубу говорили ще з весни!
14.12.2025 00:19 Ответить
 
 