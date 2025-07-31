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Дроны полка "Ахиллес" уничтожили танк и БМП оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" нанесли удары по вражеской бронетехнике на Харьковщине: уничтожены танк и БМП, поражены две БМП и ББМ.

Соответствующее видео опубликовано на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 63-й ОМБр сбросами с дронов уничтожили 23 оккупантов, которые пытались пройти в Торское. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4374) Харьковская область (1374) 429-й отдельный полк беспилотных систем (1)


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Зайшов на сторінку полку - на кожному другому відео - фейс ліцо камандіра полку - по сумісництву ютубзірки ,барбершопвоїна , випускника мєнтовського вузу , дерибанщика київської землі діючого секретаря Київської міської ради по земельним питаннням Фєдорєнка.
Надіюся виборці Києва обов'язково проголосують за мужнього медіавоїна - бо він вже стільки бабла вклав в джинсу і відосіків назнімав - що достойний стати президентом , а не просто депутатом ВР
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31.07.2025 22:24 Ответить
Ага, так "воює в тєлємарафоні", що росіяни вже на околицях Куп'янська....А полку "Ухілесс" немає?
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31.07.2025 22:55 Ответить
 
 