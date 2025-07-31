Дроны полка "Ахиллес" уничтожили танк и БМП оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" нанесли удары по вражеской бронетехнике на Харьковщине: уничтожены танк и БМП, поражены две БМП и ББМ.
Соответствующее видео опубликовано на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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фейсліцо камандіра полку - по сумісництву ютубзірки ,барбершопвоїна , випускника мєнтовського вузу , дерибанщика київської землідіючого секретаря Київської міської ради по земельним питаннням Фєдорєнка.
Надіюся виборці Києва обов'язково проголосують за мужнього медіавоїна - бо він вже стільки бабла вклав в джинсу і відосіків назнімав - що достойний стати президентом , а не просто депутатом ВР