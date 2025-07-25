Бойцы 63-й ОМБр с помощью дронов уничтожили 23 оккупантов, пытавшихся пройти в Торское. ВИДЕО
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбросами с дронов-бомберов уничтожили 23 оккупантов, которые пытались пройти в Торское.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Олександр Петров #550901
показать весь комментарий25.07.2025 20:31 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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Trevo Trow
показать весь комментарий25.07.2025 21:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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