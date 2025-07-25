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Бойцы 63-й ОМБр с помощью дронов уничтожили 23 оккупантов, пытавшихся пройти в Торское. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбросами с дронов-бомберов уничтожили 23 оккупантов, которые пытались пройти в Торское.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Донецкая область (10311) дроны (4338) 63 ОМБр (112) Краматорский район (504) Торское (17)


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Пілот дрона-- крісівчик. ))
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25.07.2025 20:31 Ответить
Кацапи, як вам Торське?
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25.07.2025 21:09 Ответить
 
 