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Артразведчикам 63-й бригады нужны 2 коптера. ВИДЕО

Воины из батареи управления и артиллерийской разведки 63 отдельной механизированной бригады срочно нуждаются в двух мавиках для постоянного ведения разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В обращении разведчиков отмечается: "Мы, артразведчики 63-й бригады, объявляем сбор на два мавика. Эти "птички" будут задействованы в разведывательных операциях на Лиманском направлении. Штурмы оккупантов не прекращаются, поэтому наша потребность в "глазах" является постоянной. Благодарим за каждый донат".

Цель сбора - 210 тыс. грн.

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Реквизиты для помощи на дроны для артрозведки 63 ОМБр

Цель: 230 000.00 ₴

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Автор: 

сбор (309) 63 ОМБр (110)


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Доручаємо Зеленському виділити їм гроші.
Український народ.
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17.07.2025 11:49 Ответить
А у Шмигаля, гроші лежать на Казначейському рахунку???
Ось така влада від стефанчука+зеленського, для знищення Українців!!
Тому, і наслідки від їх присяга з трибуни ВРУ, лише для записів у їх трудовій книжці, то подальшого їх утримання, родичами Українців, які загинули ЗАХИЩАЮЧИ УКРАЇНУ!!
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17.07.2025 11:49 Ответить
Хлопці, це іхня вина, що у них немає грошей на Мавіка. Вони герої. Я із задоволенням перекажу гроші, щоб допомогти їм захистити нас. 💙💛
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17.07.2025 12:21 Ответить
Питання до скотів із міноборони, генштабу, верховної ради: чому захисники мають просити те, що необхідно для захисту ваших же срак?
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17.07.2025 12:26 Ответить
Все що потрібно знати про мільйони і мільярди дронів від потужного саботажника. Хлопці, я +
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17.07.2025 12:36 Ответить
https://censor.net/ua/news/3563798/sbu-ta-politseyiski-lvivschyny-vykryly-posadovtsya-minoborony
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17.07.2025 14:07 Ответить
 
 