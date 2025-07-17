Артразведчикам 63-й бригады нужны 2 коптера. ВИДЕО

Воины из батареи управления и артиллерийской разведки 63 отдельной механизированной бригады срочно нуждаются в двух мавиках для постоянного ведения разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В обращении разведчиков отмечается: "Мы, артразведчики 63-й бригады, объявляем сбор на два мавика. Эти "птички" будут задействованы в разведывательных операциях на Лиманском направлении. Штурмы оккупантов не прекращаются, поэтому наша потребность в "глазах" является постоянной. Благодарим за каждый донат".

Цель сбора - 210 тыс. грн.

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Реквизиты для помощи на дроны для артрозведки 63 ОМБр

Цель: 230 000.00 ₴

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