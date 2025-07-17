Артразведчикам 63-й бригады нужны 2 коптера. ВИДЕО
Воины из батареи управления и артиллерийской разведки 63 отдельной механизированной бригады срочно нуждаются в двух мавиках для постоянного ведения разведки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В обращении разведчиков отмечается: "Мы, артразведчики 63-й бригады, объявляем сбор на два мавика. Эти "птички" будут задействованы в разведывательных операциях на Лиманском направлении. Штурмы оккупантов не прекращаются, поэтому наша потребность в "глазах" является постоянной. Благодарим за каждый донат".
Цель сбора - 210 тыс. грн.
Реквизиты для помощи на дроны для артрозведки 63 ОМБр
Цель: 230 000.00 ₴
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Український народ.
Ось така влада від стефанчука+зеленського, для знищення Українців!!
Тому, і наслідки від їх присяга з трибуни ВРУ, лише для записів у їх трудовій книжці, то подальшого їх утримання, родичами Українців, які загинули ЗАХИЩАЮЧИ УКРАЇНУ!!