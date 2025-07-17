УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11424 відвідувача онлайн
Новини Відео Збір коштів на допомогу ЗСУ
514 6

Артрозвідникам 63-ї бригади потрібні 2 коптери. ВIДЕО

Воїни з батареї управління та артилерійської розвідки 63 окремої механізованої бригади терміново потребують два мавіки для постійного ведення розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У зверненні розвідників наголошується: "Ми, артрозвідники 63-ї бригади, оголошуємо збір на два мавіки. Ці "пташки" будуть задіяні у розвідувальних операціях на Лиманському напрямку. Штурми окупантів не припиняються, тому наша потреба в "очах" є постійною. Дякуємо за кожен донат".

Мета збору - 210 тис. грн.

Дивіться також: Навіть антидронові плащі не врятували російських загарбників від "Баби Яги" бійців 63 ОМБр. ВIДЕО

Реквізити для допомоги на дрони для артрозвідки 63 ОМБр

Ціль: 230 000.00 ₴

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/5A5kMgPjSN

Номер картки банки

4441 1111 2609 0749

PayPal: [email protected]

Також дивіться: Українські захисники зупинили російський "мотоштурм" біля Торського на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

збір (346) 63 ОМБр (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доручаємо Зеленському виділити їм гроші.
Український народ.
показати весь коментар
17.07.2025 11:49 Відповісти
А у Шмигаля, гроші лежать на Казначейському рахунку???
Ось така влада від стефанчука+зеленського, для знищення Українців!!
Тому, і наслідки від їх присяга з трибуни ВРУ, лише для записів у їх трудовій книжці, то подальшого їх утримання, родичами Українців, які загинули ЗАХИЩАЮЧИ УКРАЇНУ!!
показати весь коментар
17.07.2025 11:49 Відповісти
Хлопці, це іхня вина, що у них немає грошей на Мавіка. Вони герої. Я із задоволенням перекажу гроші, щоб допомогти їм захистити нас. 💙💛
показати весь коментар
17.07.2025 12:21 Відповісти
Питання до скотів із міноборони, генштабу, верховної ради: чому захисники мають просити те, що необхідно для захисту ваших же срак?
показати весь коментар
17.07.2025 12:26 Відповісти
Все що потрібно знати про мільйони і мільярди дронів від потужного саботажника. Хлопці, я +
показати весь коментар
17.07.2025 12:36 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3563798/sbu-ta-politseyiski-lvivschyny-vykryly-posadovtsya-minoborony
показати весь коментар
17.07.2025 14:07 Відповісти
 
 