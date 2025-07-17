Артрозвідникам 63-ї бригади потрібні 2 коптери. ВIДЕО
Воїни з батареї управління та артилерійської розвідки 63 окремої механізованої бригади терміново потребують два мавіки для постійного ведення розвідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У зверненні розвідників наголошується: "Ми, артрозвідники 63-ї бригади, оголошуємо збір на два мавіки. Ці "пташки" будуть задіяні у розвідувальних операціях на Лиманському напрямку. Штурми окупантів не припиняються, тому наша потреба в "очах" є постійною. Дякуємо за кожен донат".
Мета збору - 210 тис. грн.
Реквізити для допомоги на дрони для артрозвідки 63 ОМБр
Ціль: 230 000.00 ₴
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Український народ.
Ось така влада від стефанчука+зеленського, для знищення Українців!!
Тому, і наслідки від їх присяга з трибуни ВРУ, лише для записів у їх трудовій книжці, то подальшого їх утримання, родичами Українців, які загинули ЗАХИЩАЮЧИ УКРАЇНУ!!