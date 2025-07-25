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Бійці 63-ї ОМБр скидами з дронів знищили 23 окупантів, які намагались пройти в Торське. ВIДЕО
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ скидами з дронів-бомберів знищили 23 окупантів, які намагались пройти в Торське.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Олександр Петров #550901
показати весь коментар25.07.2025 20:31 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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Trevo Trow
показати весь коментар25.07.2025 21:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ирина Александра
показати весь коментар25.07.2025 22:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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