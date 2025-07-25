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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Бійці 63-ї ОМБр скидами з дронів знищили 23 окупантів, які намагались пройти в Торське. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ скидами з дронів-бомберів знищили 23 окупантів, які намагались пройти в Торське.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Донецька область (9129) дрони (5165) 63 ОМБр (112) Краматорський район (510) Торське (16)


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Пілот дрона-- крісівчик. ))
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25.07.2025 20:31 Відповісти
Кацапи, як вам Торське?
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25.07.2025 21:09 Відповісти
гарна робота, респект виконавцям...
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25.07.2025 22:09 Відповісти
 
 