Дрони полку "Ахіллес" знищили танк і БМП окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" завдали ударів по ворожій бронетехніці на Харківщині: знищено танк і БМП, уражено дві БМП і ББМ.
Відповідне відео опубліковано на сторінці підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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фейсліцо камандіра полку - по сумісництву ютубзірки ,барбершопвоїна , випускника мєнтовського вузу , дерибанщика київської землідіючого секретаря Київської міської ради по земельним питаннням Фєдорєнка.
Надіюся виборці Києва обов'язково проголосують за мужнього медіавоїна - бо він вже стільки бабла вклав в джинсу і відосіків назнімав - що достойний стати президентом , а не просто депутатом ВР