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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрони полку "Ахіллес" знищили танк і БМП окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" завдали ударів по ворожій бронетехніці на Харківщині: знищено танк і БМП, уражено дві БМП і ББМ.

Відповідне відео опубліковано на сторінці підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 63-ї ОМБр скидами з дронів знищили 23 окупантів, які намагались пройти в Торське. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5209) Харківська область (1386) 429-ї окремий полк безпілотних систем (1)


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Зайшов на сторінку полку - на кожному другому відео - фейс ліцо камандіра полку - по сумісництву ютубзірки ,барбершопвоїна , випускника мєнтовського вузу , дерибанщика київської землі діючого секретаря Київської міської ради по земельним питаннням Фєдорєнка.
Надіюся виборці Києва обов'язково проголосують за мужнього медіавоїна - бо він вже стільки бабла вклав в джинсу і відосіків назнімав - що достойний стати президентом , а не просто депутатом ВР
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31.07.2025 22:24 Відповісти
Ага, так "воює в тєлємарафоні", що росіяни вже на околицях Куп'янська....А полку "Ухілесс" немає?
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31.07.2025 22:55 Відповісти
 
 