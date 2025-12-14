РУС
Новости Бои на Купянском направлении
Операция Сил обороны в районе Купянска продолжалась с начала осени, а заявления РФ не соответствуют действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов.

Он отметил, что украинская операция на Купянском направлении началась задолго до пропагандистских заявлений Кремля.

Она продолжалась примерно с начала осени. Если брать с этапом планирования, то примерно так. Движение, безусловно, продолжается. Они сейчас создают для себя сложную ситуацию даже не с военной, а с политической точки зрения. Поскольку непосредственно глава Российской Федерации сделал заявление о захвате, а непосредственно президент Украины это заявление опроверг, причем опроверг его не просто словами, а визуально и физически. И им нужно как-то теперь показать миру, что им хоть как-то можно доверять, потому что если они настолько блефуют в изложении ситуации на фронте, то вопрос в том, а как вообще верить", – отметил Трегубов.

Что предшествовало?

12 декабря бригада НГУ "Хартия" сообщила, что прорыв врага севернее Купянска остановлен. Более 200 рашистов окружены в городе. В течение нескольких месяцев на картах DeepState сохранялась обстановка, где враг прорвался в Купянск на глубину до шести километров от реки Оскол, зашел в город с севера и захватил большую часть его правобережной части.

Впоследствии Трегубов сообщил, что российские войска, находящиеся на севере Купянска и в его пригороде в Харьковской области, оказались в окружении - они не могут получить подкрепление и обеспечение в полном объеме.

боевые действия (5297) Харьковская область (2019) Купянский район (562) Купянск (870)
Та не переживай,трегубов. Драпатому пох.
14.12.2025 13:43 Ответить
Ой не все хватить піарити, таких операцій ще треба з сотню щоб повінстю звільнити усю територію України!
14.12.2025 14:00 Ответить
😍...

..
14.12.2025 14:15 Ответить
 
 