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Новини Воєнні злочини російських окупантів Евакуація з прифронтових громад
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Військові РФ розстріляли чоловіка та жінку в багатоповерхівці в Куп’янську, - РВА

Із центральної частини Куп’янська евакуювали ще дев’ятьох мешканців

13 грудня Сили оборони України у взаємодії з ТГр "Купʼянськ" та Службою безпеки України евакуювали з центральної частини Куп’янська до обласного центру ще дев’ятьох мешканців району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

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Евакуація мешканців  Купʼянська

13 грудня зусиллями Сил оборони України ТГр "Купʼянськ" та Служби безпеки України з центральної частини міста Купʼянськ були евакуйовані в обласний центр ще девʼять мешканців району, де їм буде надана вся необхідна первинна допомога.

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Окупанти розстріляли цивільних 

Під час опитування, один з евакуйованих надав інформацію про розстріл військовослужбовцями окупаційних військ в багатоповерхівці по площі Стадіонна двох мешканців міста Купʼянськ, чоловіка 1981 р.н. та невстановленої жінки похилого віку.

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Раніше повідомлялося, що батько в Куп’янську переховував 13-річного сина від примусової евакуації, а погодився на виїзд лише після знищення будинку.

Автор: 

розстріл (313) евакуація (2550) Харківська область (2893) Куп’янський район (757) Куп’янськ (1121)
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Топ коментарі
+18
дождались "родненьких руззьких асвабадителей"

.
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13.12.2025 20:41 Відповісти
+16
"Брехня!" скаже Трамп, його "друг Валодья хоче миру".
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13.12.2025 20:35 Відповісти
+9
мордор катує та розстрілює взагалі всіх
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13.12.2025 20:43 Відповісти

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