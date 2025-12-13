Військові РФ розстріляли чоловіка та жінку в багатоповерхівці в Куп’янську, - РВА

13 грудня Сили оборони України у взаємодії з ТГр "Купʼянськ" та Службою безпеки України евакуювали з центральної частини Куп’янська до обласного центру ще дев’ятьох мешканців району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

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Евакуація мешканців Купʼянська

13 грудня зусиллями Сил оборони України ТГр "Купʼянськ" та Служби безпеки України з центральної частини міста Купʼянськ були евакуйовані в обласний центр ще девʼять мешканців району, де їм буде надана вся необхідна первинна допомога.

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Окупанти розстріляли цивільних

Під час опитування, один з евакуйованих надав інформацію про розстріл військовослужбовцями окупаційних військ в багатоповерхівці по площі Стадіонна двох мешканців міста Купʼянськ, чоловіка 1981 р.н. та невстановленої жінки похилого віку.

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Раніше повідомлялося, що батько в Куп’янську переховував 13-річного сина від примусової евакуації, а погодився на виїзд лише після знищення будинку.