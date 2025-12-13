Военные РФ расстреляли мужчину и женщину в многоэтажке в Купянске, - РВА
13 декабря Силы обороны Украины во взаимодействии с ТГр "Купянск" и Службой безопасности Украины эвакуировали из центральной части Купянска в областной центр еще девять жителей района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
Эвакуация жителей Купянска
13 декабря усилиями Сил обороны Украины ТГр "Купянск" и Службы безопасности Украины из центральной части города Купянск были эвакуированы в областной центр еще девять жителей района, где им будет оказана вся необходимая первичная помощь.
Оккупанты расстреляли гражданских
Во время опроса один из эвакуированных предоставил информацию о расстреле военнослужащими оккупационных войск в многоэтажке на площади Стадионной двух жителей города Купянск, мужчины 1981 г.р. и неустановленной пожилой женщины.
«Бажання» у мешканців з ТОТ ОРДЛО, у 2014 році, підбурюваних ригоАНАЛЬНИМИ лукаш-льовочкиними-колєсніковими-єфремовим, і реальністю від орків ******, у 2022-25 роки!! …….
.
Під час подій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції Гідності взимку 2014 року міський голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Мирнограду Руслан Требушкін особисто доставляв бійцям спецпідрозділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB) «Беркут» гуманітарну допомогу.Тоді ж під час мітингу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Антимайдану заявляв наступні фрази
Після Помаранчевої революції розкрадали країну, поклали під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 Америку, посварили з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росією. Я член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів, був, є та залишаюся. Навесні 2014 року Требушкін дякував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD Володимиру Путіну за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83 анексію Криму.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Требушкін виїхав за кордон. За інформацією ЗМІ, він перебуває в Іспанії, де, як повідомлялося у травні 2025 року, навіть працював механіком і продовжував отримувати зарплату мера Покровська.
геть Шоколадного Баригу !
.
Дочекався....