РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9852 посетителя онлайн
Новости Военные преступления россиян Эвакуация из прифронтовых громад
1 637 10

Военные РФ расстреляли мужчину и женщину в многоэтажке в Купянске, - РВА

Из центральной части Купянска эвакуировали еще девять жителей.

13 декабря Силы обороны Украины во взаимодействии с ТГр "Купянск" и Службой безопасности Украины эвакуировали из центральной части Купянска в областной центр еще девять жителей района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Эвакуация жителей Купянска

13 декабря усилиями Сил обороны Украины ТГр "Купянск" и Службы безопасности Украины из центральной части города Купянск были эвакуированы в областной центр еще девять жителей района, где им будет оказана вся необходимая первичная помощь.

Смотрите также: Зачистка от оккупантов жилого массива Юбилейный в Купянске. ВИДЕО

Оккупанты расстреляли гражданских 

Во время опроса один из эвакуированных предоставил информацию о расстреле военнослужащими оккупационных войск в многоэтажке на площади Стадионной двух жителей города Купянск, мужчины 1981 г.р. и неустановленной пожилой женщины.

Читайте также: Командующий "Хартии" Оболенский об операции ВСУ в Купянске: "Коллективная работа Сил обороны"

Ранее сообщалось, что отец в Купянске скрывал 13-летнего сына от принудительной эвакуации, а согласился на выезд только после уничтожения дома.

Автор: 

расстрел (537) эвакуация (2227) Харьковская область (2019) Купянский район (562) Купянск (870)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Брехня!" скаже Трамп, його "друг Валодья хоче миру".
показать весь комментарий
13.12.2025 20:35 Ответить
******, ввєді…
«Бажання» у мешканців з ТОТ ОРДЛО, у 2014 році, підбурюваних ригоАНАЛЬНИМИ лукаш-льовочкиними-колєсніковими-єфремовим, і реальністю від орків ******, у 2022-25 роки!! …….
показать весь комментарий
13.12.2025 20:39 Ответить
дождались "родненьких руззьких асвабадителей"

.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:41 Ответить
мордор катує та розстрілює взагалі всіх
показать весь комментарий
13.12.2025 20:43 Ответить
законно обраний мешканцями Покровська на демократичних виборах Руслан Валерійович Требушкін український політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) міський голова Покровська, колаборант з РФ (з 2014 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликання

Під час подій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції Гідності взимку 2014 року міський голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Мирнограду Руслан Требушкін особисто доставляв бійцям спецпідрозділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB) «Беркут» гуманітарну допомогу.Тоді ж під час мітингу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Антимайдану заявляв наступні фрази
Після Помаранчевої революції розкрадали країну, поклали під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 Америку, посварили з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росією. Я член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів, був, є та залишаюся. Навесні 2014 року Требушкін дякував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD Володимиру Путіну за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83 анексію Криму.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:49 Ответить
Чому ж він не заарештоіаний - ще тоді , 2014 року ...?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:58 Ответить
тому що па вінє Пороха...

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Требушкін виїхав за кордон. За інформацією ЗМІ, він перебуває в Іспанії, де, як повідомлялося у травні 2025 року, навіть працював механіком і продовжував отримувати зарплату мера Покровська.

геть Шоколадного Баригу !

.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:03 Ответить
я не розумію, що робив цей чулувік два місяці в багатоповерхівці?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:59 Ответить
ждун - чогось чекав !!!
Дочекався....
показать весь комментарий
13.12.2025 21:01 Ответить
кацапам примарився коригувальник та й мінуснули про всяк випадок.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:06 Ответить
 
 