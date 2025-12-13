Военные РФ расстреляли мужчину и женщину в многоэтажке в Купянске, - РВА

13 декабря Силы обороны Украины во взаимодействии с ТГр "Купянск" и Службой безопасности Украины эвакуировали из центральной части Купянска в областной центр еще девять жителей района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Эвакуация жителей Купянска

13 декабря усилиями Сил обороны Украины ТГр "Купянск" и Службы безопасности Украины из центральной части города Купянск были эвакуированы в областной центр еще девять жителей района, где им будет оказана вся необходимая первичная помощь.

Смотрите также: Зачистка от оккупантов жилого массива Юбилейный в Купянске. ВИДЕО

Оккупанты расстреляли гражданских

Во время опроса один из эвакуированных предоставил информацию о расстреле военнослужащими оккупационных войск в многоэтажке на площади Стадионной двух жителей города Купянск, мужчины 1981 г.р. и неустановленной пожилой женщины.

Читайте также: Командующий "Хартии" Оболенский об операции ВСУ в Купянске: "Коллективная работа Сил обороны"

Ранее сообщалось, что отец в Купянске скрывал 13-летнего сына от принудительной эвакуации, а согласился на выезд только после уничтожения дома.