До 200 російських військових заблоковані у Куп’янську, відбувається поступове вичавлення, - Трегубов

Операція зі звільнення Куп’янська проводиться виважено й поетапно, аби уникнути жертв серед мирного населення та зменшити втрати серед українських захисників.

Про це начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов повідомив у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Обстановка у Куп'янську

Ситуація розвивається, бо росіяни зараз перебувають фактично заблоковані в місті, і відбувається їхнє поступове вичавлення. Ви могли чути новини з того, як це відбувається. Зокрема про звільнення цивільних заручників, яких росіяни використовували як живий щит, включно з дітьми. І це пояснює, чому це не відбувається миттєво. Було б просто завдавати ударів виключно по тих позиціях, де засіли росіяни, але це б могло спричинити цивільні жертви й зайві руйнування, чого не хочеться допускати. З іншого боку, не хочеться допустити втрат з українського боку в міських штурмах. Зараз дії по ліквідації складу росіян у місті йдуть обережно", - сказав він.

Трегубов зауважив, що в Куп'янську росіяни змістилися з півночі трохи до центру.

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Скільки росіян заблоковано?

"За попередніми оцінками нашої розвідки, станом на кінець минулого тижня, перебувало 40 активних позивних у раціях. Це означає, що 40 людей активно використовують рацію, 40 унікальних користувачів рації. Зазвичай, десь одна рація на три особи, може, на чотири. Відповідно до цього рахуємо, що їх десь від 100 до 200. За нашими оцінками, скоріш за все ближче до 200", - зазначив він.

Обстановка у Вовчанську

Окрім цього, Трегубов розповів про ситуацію навколо Вовчанська. За його словами, ворог намагається там наступати, інфільтруватися. Українська оборона зараз вибудувана по річці Вовчій.

Водночас на Лиманському напрямку, зауважив речник, фіксується активний наступ росіян, зокрема у напрямку Лимана. Трегубов констатував, що ситуація там непроста.

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Речник додав, що на Великобурлуцькому напрямку ситуація відносно стабільна. Поблизу Борової ворог також намагається просунутися, але без успіхів.

Що передувало?

12 грудня бригада НГУ "Хартія" повідомила, що прорив ворога північніше Куп’янська зупинено. Понад 200 рашистів оточено у місті. Протягом кількох місяців на картах DeepState зберігалася обстановка, де ворог прорвався в Куп’янськ на глибину до шести кілометрів від річки Оскіл, зайшов у місто з півночі та захопив більшість його правобережної частини.

Згодом Трегубов повідомив, що російські війська, які перебувають на півночі Куп’янська та в його передмісті на Харківщині, опинилися в оточенні - вони не можуть отримати підкріплення та забезпечення у повному обсязі.

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