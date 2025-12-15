До 200 российских военных заблокированы в Купянске, происходит постепенное выдавливание, - Трегубов

Операция по освобождению Купянска проводится взвешенно и поэтапно, чтобы избежать жертв среди мирного населения и уменьшить потери среди украинских защитников.

Об этом начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Обстановка в Купянске

Ситуация развивается, потому что россияне сейчас фактически заблокированы в городе, и происходит их постепенное вытеснение. Вы могли слышать новости о том, как это происходит. В частности, об освобождении гражданских заложников, которых россияне использовали в качестве живого щита, включая детей. И это объясняет, почему это не происходит мгновенно. Было бы просто наносить удары исключительно по тем позициям, где засели россияне, но это могло бы привести к гражданским жертвам и лишним разрушениям, чего не хочется допускать. С другой стороны, не хочется допустить потерь с украинской стороны в городских штурмах. Сейчас действия по ликвидации состава россиян в городе идут осторожно", - сказал он.

Трегубов отметил, что в Купянске россияне сместились с севера немного к центру.

Сколько россиян заблокировано?

"По предварительным оценкам нашей разведки, по состоянию на конец прошлой недели, было 40 активных позывных в рациях. Это означает, что 40 человек активно используют рацию, 40 уникальных пользователей рации. Обычно, где-то одна рация на три человека, может, на четыре. Соответственно, считаем, что их где-то от 100 до 200. По нашим оценкам, скорее всего, ближе к 200", - отметил он.

Обстановка в Волчанске

Кроме этого, Трегубов рассказал о ситуации вокруг Волчанска. По его словам, враг пытается там наступать, инфильтрироваться. Украинская оборона сейчас выстроена по реке Волчьей.

В то же время, на Лиманском направлении, отметил спикер, фиксируется активное наступление россиян, в частности в направлении Лимана. Трегубов констатировал, что ситуация там непростая.

Спикер добавил, что на Великобурлукском направлении ситуация относительно стабильна. Вблизи Боровой враг также пытается продвинуться, но без успеха.

Что предшествовало?

12 декабря бригада НГУ "Хартія" сообщила, что прорыв врага севернее Купянска остановлен. Более 200 рашистов окружены в городе. В течение нескольких месяцев на картах DeepState сохранялась обстановка, когда враг прорвался в Купянск на глубину до шести километров от реки Оскол, вошел в город с севера и захватил большую часть его правобережной части.

Впоследствии Трегубов сообщил, что российские войска, находящиеся на севере Купянска и в его пригороде в Харьковской области, оказались в окружении - они не могут получить подкрепление и обеспечение в полном объеме.

