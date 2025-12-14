Силы обороны удерживают юг и восток Волчанска, - 58 ОМПБр

ВСУ контролируют южную и восточную части Волчанска. Попытки врага форсировать реку Вовча заканчиваются потерями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал офицер 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского с позывным Историк.

"Силы обороны Украины сохраняют контроль над южной и восточной частями города Волчанск. Оборона у нас выстроена так, что благодаря реке Вовча, которую мы используем в своей обороне, враг, как только пытается ее форсировать, в той же реке и уничтожается. Таким образом, есть опасность для города Волчанск и в западных окраинах, поскольку враг там имел определенные успехи, в тактическом смысле они абсолютно незначительны. Также стоит отметить, что мы получаем определенный логистический контроль над вражескими путями сообщения. Кроме того, благодаря нашей разведке, нашим мастерам, они сразу, как только видят вражескую пехоту или видят вражескую бронетехнику, они сразу же передают координаты нашим мастерам артиллерии и операторам дронов", – рассказал военный.

Что предшествовало?

На днях начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов рассказывал, что украинские подразделения удерживают позиции в трех районах Волчанска, в то время как российские войска пытаются прорваться с севера и центра.

