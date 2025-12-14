Сили оборони утримують південь і схід Вовчанська, - 58 ОМПБр

ЗСУ контролюють південну та східну частини Вовчанська. Спроби ворога форсувати річку Вовча закінчуються втратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів офіцер 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського з позивним Історик.

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"Сили оборони України зберігають контроль над південною та східною частиною в місті Вовчанськ. Оборона в нас вибудована так, що завдяки річці Вовча, яку ми обіграємо у своїй обороні ворог як тільки намагається її форсувати, в тій же річці він і знищуються. Таким чином, є небезпека для міста Вовчанськ і в західних околицях, оскільки ворог там мав певні успіхи, в тактичному сенсі вони абсолютно незначні. Також варто зазначити, що ми отримуємо певний логістичний контроль над ворожими шляхами сполучення. Крім того, завдяки нашій розвідці, нашим майстрам, вони одразу, як тільки бачать ворожу піхоту або бачать ворожу бронетехніку, вони одразу ж передають координати нашим майстрам артилерії та операторам дронів", – розповів військовий.

Що передувало?

Днями начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов розповідав, що українські підрозділи утримують позиції у трьох районах Вовчанська, тоді як російські війська намагаються прорватися з півночі та центру.

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