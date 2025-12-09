Бої тривають у кількох районах Вовчанська, руйнування міста - критичні, - Трегубов

Українські підрозділи утримують позиції у трьох районах Вовчанська, тоді як російські війська намагаються прорватися з півночі та центру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов.

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Руйнування Вовчанська стають критичними

"Українські війська присутні у західних, східних і частково південних районах. Росіяни намагаються лізти через північ та центр, а також обходити місто", - сказав він.

Речник наголосив, що через інтенсивність боїв руйнування Вовчанська стають критичними.

"Це зона активних боїв, що додатково ускладнює силою руйнації. Ми вже, на жаль, говоримо не про те, за ким буде місто, а про те, за ким буде те, що залишилось від нього", - зауважив він.

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РФ може швидко поповнювати втрати

Стосовно пересування російських сил речник зазначив, що ворог має можливість швидко поповнювати особовий склад.

"У нас коротке логістичне плече до російського кордону, і вони можуть безпосередньо з території РФ заводити нові сили на поповнення тих, що знищуються", - пояснив Трегубов.

Водночас він зауважив, що ознак підготовки ширшої наступальної операції з боку РФ на північному прикордонні наразі немає.

"Станом на зараз ми не можемо про таке казати, ні", - додав він.

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Ситуація у Вовчанську