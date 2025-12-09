Бои продолжаются в нескольких районах Волчанска, разрушения города - критические, - Трегубов
Украинские подразделения удерживают позиции в трех районах Волчанска, в то время как российские войска пытаются прорваться с севера и центра.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.
Разрушения Волчанска становятся критическими
"Украинские войска присутствуют в западных, восточных и частично южных районах. Россияне пытаются проникнуть через север и центр, а также обойти город", - сказал он.
Спикер подчеркнул, что из-за интенсивности боев разрушения Волчанска становятся критическими.
"Это зона активных боев, что дополнительно усложняет силу разрушений. Мы уже, к сожалению, говорим не о том, за кем будет город, а о том, за кем будет то, что от него осталось", - отметил он.
РФ может быстро восполнять потери
Относительно передвижения российских сил спикер отметил, что враг имеет возможность быстро пополнять личный состав.
"У нас короткое логистическое плечо до российской границы, и они могут непосредственно с территории РФ заводить новые силы на пополнение тех, которые уничтожаются", - пояснил Трегубов.
В то же время он отметил, что признаков подготовки более широкой наступательной операции со стороны РФ на северной границе пока нет.
"На данный момент мы не можем об этом говорить, нет", - добавил он.
Ситуация в Волчанске
- Аналитики проекта DeepState 4 декабря сообщили, что российские захватчики продвинулись в Волчанске.
- Южная часть, восточные и западные окраины Волчанска находятся под контролем Сил обороны.
- Накануне Трегубов сообщил, что сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск.
- Генштаб ВСУ, комментируя заявления Герасимова, отмечал, что Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины.
- По данным Генштаба, заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.
