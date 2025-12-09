Бои продолжаются в нескольких районах Волчанска, разрушения города - критические, - Трегубов

Украинские подразделения удерживают позиции в трех районах Волчанска, в то время как российские войска пытаются прорваться с севера и центра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Разрушения Волчанска становятся критическими

"Украинские войска присутствуют в западных, восточных и частично южных районах. Россияне пытаются проникнуть через север и центр, а также обойти город", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что из-за интенсивности боев разрушения Волчанска становятся критическими.

"Это зона активных боев, что дополнительно усложняет силу разрушений. Мы уже, к сожалению, говорим не о том, за кем будет город, а о том, за кем будет то, что от него осталось", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвигается в Волчанске и пытается закрепиться на его руинах, - Трегубов

РФ может быстро восполнять потери

Относительно передвижения российских сил спикер отметил, что враг имеет возможность быстро пополнять личный состав.

"У нас короткое логистическое плечо до российской границы, и они могут непосредственно с территории РФ заводить новые силы на пополнение тех, которые уничтожаются", - пояснил Трегубов.

В то же время он отметил, что признаков подготовки более широкой наступательной операции со стороны РФ на северной границе пока нет.

"На данный момент мы не можем об этом говорить, нет", - добавил он.

Читайте также: Ситуация в Волчанске напряженная, враг активно пытается продвигаться, - Трегубов

Ситуация в Волчанске