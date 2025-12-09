РУС
Бои продолжаются в нескольких районах Волчанска, разрушения города - критические, - Трегубов

Ситуация в Волчанске

Украинские подразделения удерживают позиции в трех районах Волчанска, в то время как российские войска пытаются прорваться с севера и центра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.

Разрушения Волчанска становятся критическими

"Украинские войска присутствуют в западных, восточных и частично южных районах. Россияне пытаются проникнуть через север и центр, а также обойти город", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что из-за интенсивности боев разрушения Волчанска становятся критическими.

"Это зона активных боев, что дополнительно усложняет силу разрушений. Мы уже, к сожалению, говорим не о том, за кем будет город, а о том, за кем будет то, что от него осталось", - отметил он.

РФ может быстро восполнять потери

Относительно передвижения российских сил спикер отметил, что враг имеет возможность быстро пополнять личный состав.

"У нас короткое логистическое плечо до российской границы, и они могут непосредственно с территории РФ заводить новые силы на пополнение тех, которые уничтожаются", - пояснил Трегубов.

В то же время он отметил, что признаков подготовки более широкой наступательной операции со стороны РФ на северной границе пока нет.

"На данный момент мы не можем об этом говорить, нет", - добавил он.

Ситуация в Волчанске

  • Аналитики проекта DeepState 4 декабря сообщили, что российские захватчики продвинулись в Волчанске.
  • Южная часть, восточные и западные окраины Волчанска находятся под контролем Сил обороны.
  • Накануне Трегубов сообщил, что сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск.
  • Генштаб ВСУ, комментируя заявления Герасимова, отмечал, что Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины.
  • По данным Генштаба, заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

Де б***дь наші КАБи? Рашисти тупо зносять нашу оборону КАБами. Так скоро вже прийдеться в Київі оборону будувати притому на правому березі. І чому ми не б'ємо ракетами по рашистській енергетиці, по нафтопроводам, по містам, аеропортам і заводам? Забудьте що існують якісь правила війни. Зараз одне правило, бити по всьому по чому дістанемо заради виживання. Кожен день для рашистів в тилах повинен бути пеклом. Особливо в моцкві. Бо тільки тримаючи фронт ми програємо.. Чи між нашою владою і )(уйлом є якісь підкилимні договорняки в цьому плані?
09.12.2025 14:21
"Де б***дь наші КАБи?"

там где и фламинго
09.12.2025 14:24
Фламинго хоть фото есть и видео запуска ) а кабов даже фотки нет
09.12.2025 14:25
"а кабов даже фотки нет"

да, недоработка
09.12.2025 14:28
Відповідь: там же, де і заводи з виробництва вибухівки. І там же, де наші літаки у відповідній кількості.
09.12.2025 14:30
 
 