Зеленський: Я поїхав до Куп’янська, щоб показати світу, що Путін бреше

Президент Володимир Зеленський розповів, чому вирішив поїхати до Куп'янська.

Про це глава держави заявив під час виступу у парламенті Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Минулого тижня я відвідав одне з наших міст на фронті, місто Куп'янськ. Це місто на сході України і лінія фронту зараз дуже близько до цього міста.

Путін публічно збрехав, заявивши, що російські сили вже захопили це місто. Тому я сам поїхав до Куп'янська, щоб показати світу, що Путін бреше. Просто показати одну річ, саме це", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що варто продовжувати показувати кожну російську брехню, бо правда відновлює справедливість.

"Я продовжу руйнувати кожну російську брехню на передовій, і по всьому світу. Я закликаю вас підтримувати Україну в цих зусиллях. Так це працює. Правда є основою, на якій росте справедливість", - додав глава держави.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Гєрасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

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