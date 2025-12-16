Зеленський: Я поїхав до Куп’янська, щоб показати світу, що Путін бреше
Президент Володимир Зеленський розповів, чому вирішив поїхати до Куп'янська.
Про це глава держави заявив під час виступу у парламенті Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Минулого тижня я відвідав одне з наших міст на фронті, місто Куп'янськ. Це місто на сході України і лінія фронту зараз дуже близько до цього міста.
Путін публічно збрехав, заявивши, що російські сили вже захопили це місто. Тому я сам поїхав до Куп'янська, щоб показати світу, що Путін бреше. Просто показати одну річ, саме це", - наголосив він.
Зеленський зазначив, що варто продовжувати показувати кожну російську брехню, бо правда відновлює справедливість.
"Я продовжу руйнувати кожну російську брехню на передовій, і по всьому світу. Я закликаю вас підтримувати Україну в цих зусиллях. Так це працює. Правда є основою, на якій росте справедливість", - додав глава держави.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Гєрасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
- Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.
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