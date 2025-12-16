РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11107 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
818 17

Отсутствие реакции РФ на прогресс в "мирных переговорах" беспокоит, - Науседа

гитанас, науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что отсутствие реакции России на заявления Запада о продвижении мирных переговоров по Украине вызывает беспокойство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ilta Sanomat.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос, стал ли мир в Украине ближе, президент Литвы подчеркнул, что относится к таким оценкам осторожно. По его словам, важно участие Европы в переговорном процессе.

"Важно, что Европа сидит за столом переговоров, но Россия пока не отреагировала, и это немного беспокоит", - отметил Науседа.

Он также напомнил, что в Кремле заявили об отсутствии конкретной информации относительно предложений о гарантиях безопасности для Украины. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва еще не видела деталей гарантий безопасности в стиле НАТО, которые США обсуждали в Берлине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины поедет в Штаты после контактов США с РФ, на выходных или позже, - Зеленский

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
  • 15 декабря переговоры между делегациями продолжились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин хочет использовать каждый метр продвижения РФ как аргумент на переговорах, - Зеленский

Автор: 

переговоры (5409) россия (98388) Науседа Гитанас (310)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Так пуйло ж побачив шо ви ні на що нездатна шайка балаболів які загрібають жар чужими руками
показать весь комментарий
16.12.2025 15:55 Ответить
+3
ідіот. Реакція капапів є:
- Одеса вже скільки часу без світла, та й інші міста
- а скільки людей в Запоріжжі чи Херсоні щодня гине?
- плюс кацапи тушки заряджають, щоб бомбити Україну сьогодні-завтра.

А в непритомних вестернів якийсь мир. Ви б краще зброї дали чи репараційну позику. Чи хоча б яйця свої пошукайте, куди ви їх діли, імпотенти
показать весь комментарий
16.12.2025 15:58 Ответить
+3
Бо однією зі сторін переговорів є не офіційні представники Держдепу США а родич президента і ще один торгаш-бізнесмен. Кацапи тільки потішаються над цими так званими переговорами, які проходять по їх сценарію.
показать весь комментарий
16.12.2025 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а геноцид нашого народу не турбує? ото цинізм, as is
показать весь комментарий
16.12.2025 15:54 Ответить
Геноцид українців тільки на користь європітарастам
показать весь комментарий
16.12.2025 15:57 Ответить
претензії литовцям - це НЕ за адресою !
стільки, скільки допомогли вони на "душу населення" крихітної бідної держави, нам не допоміг ніхто.

дякуємо, "вперта Литва" (Г.Сенкевіч) !

стосовно ж т.зв. "перемовин", то не переймайтесь, пане Президент!
то все бздур (ІПСО) хутіна.

.
показать весь комментарий
16.12.2025 16:07 Ответить
Школярі бігають, домовляються одне з одним про те, які ж умови запропонувати бандитам щоби ті звільнили школу та всіх заручників(
показать весь комментарий
16.12.2025 16:10 Ответить
Так пуйло ж побачив шо ви ні на що нездатна шайка балаболів які загрібають жар чужими руками
показать весь комментарий
16.12.2025 15:55 Ответить
у нас повна війна, і до вас долізе. ото є факт
показать весь комментарий
16.12.2025 15:55 Ответить
А ми будем потужно хвилюватись за них 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.12.2025 15:58 Ответить
там нам прйдеться із ними разом воювати, проти кацапів
показать весь комментарий
16.12.2025 16:00 Ответить
З яких ділов ми повинні за них воювати??
показать весь комментарий
16.12.2025 16:34 Ответить
вангую що на Волині в болотах будуть нові лагері "біженців"
показать весь комментарий
16.12.2025 15:58 Ответить
ідіот. Реакція капапів є:
- Одеса вже скільки часу без світла, та й інші міста
- а скільки людей в Запоріжжі чи Херсоні щодня гине?
- плюс кацапи тушки заряджають, щоб бомбити Україну сьогодні-завтра.

А в непритомних вестернів якийсь мир. Ви б краще зброї дали чи репараційну позику. Чи хоча б яйця свої пошукайте, куди ви їх діли, імпотенти
показать весь комментарий
16.12.2025 15:58 Ответить
Бо однією зі сторін переговорів є не офіційні представники Держдепу США а родич президента і ще один торгаш-бізнесмен. Кацапи тільки потішаються над цими так званими переговорами, які проходять по їх сценарію.
показать весь комментарий
16.12.2025 16:03 Ответить
"Відсутність реакції РФ на прогрес в "мирних перемовинах" турбує". Сама абсурдность этой фразы турбує! Так, с кем тогда переговоры?
показать весь комментарий
16.12.2025 16:07 Ответить
Гусаки и Гусыни уговаривают "рождественского поросенка" - " Мы отрежем тебе ушки, хвостик и "пятачок" и подадим королю, а Король заказал своему Шеф повару, целого зажаренного поросенка и в придачу к нему гусаков и гусынь!
показать весь комментарий
16.12.2025 16:13 Ответить
Такої активності касапських ботів давно не було...
показать весь комментарий
16.12.2025 16:14 Ответить
Они на Западе на псих больных похожи. Россия воюет, а Запад говорит РФ хочет мира. Они неадекватные.
Это как представить собаку с бешенством, со слюной и рвущую все на клочья, и Запад такой - он какой милый песик - дружелюбный такой.
Психиатрия - Западу нужна. Или это скорее такой вышей меры лицемерие. Они же денег России по торговле дали больше, чем вся помощь Украине. Потому это скорее хитрое лицемерие и психологическая война.
показать весь комментарий
16.12.2025 16:18 Ответить
 
 