Отсутствие реакции РФ на прогресс в "мирных переговорах" беспокоит, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что отсутствие реакции России на заявления Запада о продвижении мирных переговоров по Украине вызывает беспокойство.

Отвечая на вопрос, стал ли мир в Украине ближе, президент Литвы подчеркнул, что относится к таким оценкам осторожно. По его словам, важно участие Европы в переговорном процессе.

"Важно, что Европа сидит за столом переговоров, но Россия пока не отреагировала, и это немного беспокоит", - отметил Науседа.

Он также напомнил, что в Кремле заявили об отсутствии конкретной информации относительно предложений о гарантиях безопасности для Украины. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва еще не видела деталей гарантий безопасности в стиле НАТО, которые США обсуждали в Берлине.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.

15 декабря переговоры между делегациями продолжились.

