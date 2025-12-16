Отсутствие реакции РФ на прогресс в "мирных переговорах" беспокоит, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что отсутствие реакции России на заявления Запада о продвижении мирных переговоров по Украине вызывает беспокойство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ilta Sanomat.
Отвечая на вопрос, стал ли мир в Украине ближе, президент Литвы подчеркнул, что относится к таким оценкам осторожно. По его словам, важно участие Европы в переговорном процессе.
"Важно, что Европа сидит за столом переговоров, но Россия пока не отреагировала, и это немного беспокоит", - отметил Науседа.
Он также напомнил, что в Кремле заявили об отсутствии конкретной информации относительно предложений о гарантиях безопасности для Украины. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва еще не видела деталей гарантий безопасности в стиле НАТО, которые США обсуждали в Берлине.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
- 15 декабря переговоры между делегациями продолжились.
стільки, скільки допомогли вони на "душу населення" крихітної бідної держави, нам не допоміг ніхто.
дякуємо, "вперта Литва" (Г.Сенкевіч) !
стосовно ж т.зв. "перемовин", то не переймайтесь, пане Президент!
то все бздур (ІПСО) хутіна.
.
- Одеса вже скільки часу без світла, та й інші міста
- а скільки людей в Запоріжжі чи Херсоні щодня гине?
- плюс кацапи тушки заряджають, щоб бомбити Україну сьогодні-завтра.
А в непритомних вестернів якийсь мир. Ви б краще зброї дали чи репараційну позику. Чи хоча б яйця свої пошукайте, куди ви їх діли, імпотенти
Это как представить собаку с бешенством, со слюной и рвущую все на клочья, и Запад такой - он какой милый песик - дружелюбный такой.
Психиатрия - Западу нужна. Или это скорее такой вышей меры лицемерие. Они же денег России по торговле дали больше, чем вся помощь Украине. Потому это скорее хитрое лицемерие и психологическая война.