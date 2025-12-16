Делегация Украины поедет в Штаты после контактов США с РФ, на выходных или позже, - Зеленский
Президент Зеленский рассказал, что переговорная делегация Украины совершит визит в США в конце этой или в начале следующей недели.
Об этом он заявил во время общения со СМИ в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам Зеленского, после двухдневной работы в Берлине есть "соответствующие наработки".
"Европейскую реакцию также американские партнеры вчера получили и теперь со всеми этими реакциями я думаю, что американская сторона будет контактировать с российской стороной, и после этого будет уже встреча с Украиной в Соединенных Штатах Америки на уровне переговорных групп.
Я думаю, что в ближайшие дни - может, на выходных, может, чуть позже, будем надеяться - чем раньше, тем лучше", - сказал президент.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
- Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
- 15 декабря переговоры между делегациями продолжились.
Текущие итоги переговорной *******, как я их понимаю.
▪️Переговоры Украины с США при участии стран Европы
1) Гарантии безопасности почти согласовали.
Светит "5-я статья" с ратификацией в Конгрессе. Ключевые страны Европы присоединятся.
2) Территории - нет прогресса.
Россия требует вывода украинских войск с Донбасса, США транслируют их требования, добавляя нюанс про "свободную экономическую зону". Украина не соглашается.
3) Восстановление - непонятно.
Тематическая группа Свириденко-Бессент заседала, подробности неизвестны. Здесь главная херь - использование российских активов. Уиткофф-Дмитриефф от щедрот прописали на восстановление Украины 1/3 замороженного, а остальное хотят совместно "освоить" для восстановления российской экономики и карманов друзей Трампа.
▪️США - Россия
После встречи в Берлине Штаты передадут наработки в Кремль. Посмотрим на реакцию.
По идее как минимум на текущую редакцию гарантий безопасности РФ соглашаться не должна, но в эксцесс наподобие беседы Лавров-Рубио верится слабо. Имхо, Путин готов поддерживать беспрерывность переговорного процесса, так что челноки-переговорщики могут сновать по миру еще долго.
В очередной раз напомню, что раньше такого не было - переговорные всплески быстро умирали из-за российских ультиматумов.
▪️Что дальше
Умеров и Ко должны снова поехать в США 20-21 декабря.
Интересно, что саммит лидеров стран ЕС состоится раньше - 18-19 декабря. Было бы здорово, если бы на нем одобрили репарационный кредит Украине, но, к сожалению, кроме жлобской позиции Бельгии сильно мешает стремление Трампа заграбастать российские активы под себя. Похоже, что Мелони он с пути истинного сбил.
ЕС бессрочной заморозкой российских активов предотвратил худший сценарий, посмотрим как пойдет дальше.
за наш з тобою рахунок, ну то таке ...
в України має бути чітка conditiones sine qua non ( беззастережна умова) - ніяких здач НЕокупованих територій кацапам.
хочеш решту Донбасу ?
накось выкусь !
можливо, отримаєш через пару років, поклавши сотні тисяч своїх орків.
умерова судити як подєльніка ІПСО !
