472 8

Делегация Украины поедет в Штаты после контактов США с РФ, на выходных или позже, - Зеленский

Когда делегация Украины поедет в США? Зеленский ответил
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Президент Зеленский рассказал, что переговорная делегация Украины совершит визит в США в конце этой или в начале следующей недели.

Об этом он заявил во время общения со СМИ в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам Зеленского, после двухдневной работы в Берлине есть "соответствующие наработки".

"Европейскую реакцию также американские партнеры вчера получили и теперь со всеми этими реакциями я думаю, что американская сторона будет контактировать с российской стороной, и после этого будет уже встреча с Украиной в Соединенных Штатах Америки на уровне переговорных групп.

Я думаю, что в ближайшие дни - может, на выходных, может, чуть позже, будем надеяться - чем раньше, тем лучше", - сказал президент.

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
  • Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
  • 15 декабря переговоры между делегациями продолжились.

https://t.me/RomanShrike Роман Шрайк:
Текущие итоги переговорной *******, как я их понимаю.
▪️Переговоры Украины с США при участии стран Европы
1) Гарантии безопасности почти согласовали.
Светит "5-я статья" с ратификацией в Конгрессе. Ключевые страны Европы присоединятся.
2) Территории - нет прогресса.
Россия требует вывода украинских войск с Донбасса, США транслируют их требования, добавляя нюанс про "свободную экономическую зону". Украина не соглашается.
3) Восстановление - непонятно.
Тематическая группа Свириденко-Бессент заседала, подробности неизвестны. Здесь главная херь - использование российских активов. Уиткофф-Дмитриефф от щедрот прописали на восстановление Украины 1/3 замороженного, а остальное хотят совместно "освоить" для восстановления российской экономики и карманов друзей Трампа.
▪️США - Россия
После встречи в Берлине Штаты передадут наработки в Кремль. Посмотрим на реакцию.
По идее как минимум на текущую редакцию гарантий безопасности РФ соглашаться не должна, но в эксцесс наподобие беседы Лавров-Рубио верится слабо. Имхо, Путин готов поддерживать беспрерывность переговорного процесса, так что челноки-переговорщики могут сновать по миру еще долго.
В очередной раз напомню, что раньше такого не было - переговорные всплески быстро умирали из-за российских ультиматумов.
▪️Что дальше
Умеров и Ко должны снова поехать в США 20-21 декабря.
Интересно, что саммит лидеров стран ЕС состоится раньше - 18-19 декабря. Было бы здорово, если бы на нем одобрили репарационный кредит Украине, но, к сожалению, кроме жлобской позиции Бельгии сильно мешает стремление Трампа заграбастать российские активы под себя. Похоже, что Мелони он с пути истинного сбил.
ЕС бессрочной заморозкой российских активов предотвратил худший сценарий, посмотрим как пойдет дальше.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:44 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 15:48 Ответить
Кто то понимает вообще что происходит? Трамп с гребаным Венсом лег под рашку. Почему вообще с ними имеют дело наши дипломат? Какого черта?
показать весь комментарий
16.12.2025 15:49 Ответить
движуха)
показать весь комментарий
16.12.2025 15:59 Ответить
патамушта Умеров має проводити свої вихідні разом зі своєю сім'єю.

за наш з тобою рахунок, ну то таке ...
показать весь комментарий
16.12.2025 16:05 Ответить
та все ясно вже.припиняйте вбивства
показать весь комментарий
16.12.2025 15:49 Ответить
уся ця муть із "пунктами" з самого початку велика та геніальна (саме так!) ІПСО хутіна разом із рудою потворою.

в України має бути чітка conditiones sine qua non ( беззастережна умова) - ніяких здач НЕокупованих територій кацапам.

хочеш решту Донбасу ?
накось выкусь !
можливо, отримаєш через пару років, поклавши сотні тисяч своїх орків.

умерова судити як подєльніка ІПСО !

.
показать весь комментарий
16.12.2025 16:01 Ответить
Млять, знову скакати на граблях і вислуховувати ультиматуми від Тромба що Україна повинна піти на вимоги )(уйла?
показать весь комментарий
16.12.2025 16:08 Ответить
 
 