Делегация Украины поедет в Штаты после контактов США с РФ, на выходных или позже, - Зеленский

Президент Зеленский рассказал, что переговорная делегация Украины совершит визит в США в конце этой или в начале следующей недели.

Об этом он заявил во время общения со СМИ в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам Зеленского, после двухдневной работы в Берлине есть "соответствующие наработки".

"Европейскую реакцию также американские партнеры вчера получили и теперь со всеми этими реакциями я думаю, что американская сторона будет контактировать с российской стороной, и после этого будет уже встреча с Украиной в Соединенных Штатах Америки на уровне переговорных групп.

Я думаю, что в ближайшие дни - может, на выходных, может, чуть позже, будем надеяться - чем раньше, тем лучше", - сказал президент.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.

15 декабря переговоры между делегациями продолжились.

