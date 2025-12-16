Делегація України поїде до Штатів після контактів США із РФ, на вихідних або пізніше, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Президент Зеленський розповів, що переговорна делегація України здійснить візит до США наприкінці цього або на початку наступного тижня.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Зеленського, після дводенної роботи у Берліні є "відповідні напрацювання".

"Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали і тепер з усіма цими реакціями я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп.

Я думаю, що найближчими днями - може, на вихідних, може, трішечки пізніше, будемо надіятися - чим раніше, тим краще", - сказав президент.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Відомо, що перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.

15 грудня перемовини між делегаціями продовжилися.

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