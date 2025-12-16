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Новини Мирні перемовини
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Делегація України поїде до Штатів після контактів США із РФ, на вихідних або пізніше, - Зеленський

Коли делегація України поїде до США? Зеленський відповів
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

Президент Зеленський розповів, що переговорна делегація України здійснить візит до США наприкінці цього або на початку наступного тижня.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Зеленського, після дводенної роботи у Берліні є "відповідні напрацювання".

"Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали і тепер з усіма цими реакціями я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп.

Я думаю, що найближчими днями - може, на вихідних, може, трішечки пізніше, будемо надіятися - чим раніше, тим краще", - сказав президент.

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Перемовини у Берліні

Також дивіться: Гарантії безпеки від США мають бути сильними, не такими як "Будапешт" або "Мінськ", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28204) перемовини (3843) США (26860)
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Топ коментарі
+3
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16.12.2025 15:48 Відповісти
+3
патамушта Умеров має проводити свої вихідні разом зі своєю сім'єю.

за наш з тобою рахунок, ну то таке ...
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16.12.2025 16:05 Відповісти
+2
https://t.me/RomanShrike Роман Шрайк:
Текущие итоги переговорной *******, как я их понимаю.
▪️Переговоры Украины с США при участии стран Европы
1) Гарантии безопасности почти согласовали.
Светит "5-я статья" с ратификацией в Конгрессе. Ключевые страны Европы присоединятся.
2) Территории - нет прогресса.
Россия требует вывода украинских войск с Донбасса, США транслируют их требования, добавляя нюанс про "свободную экономическую зону". Украина не соглашается.
3) Восстановление - непонятно.
Тематическая группа Свириденко-Бессент заседала, подробности неизвестны. Здесь главная херь - использование российских активов. Уиткофф-Дмитриефф от щедрот прописали на восстановление Украины 1/3 замороженного, а остальное хотят совместно "освоить" для восстановления российской экономики и карманов друзей Трампа.
▪️США - Россия
После встречи в Берлине Штаты передадут наработки в Кремль. Посмотрим на реакцию.
По идее как минимум на текущую редакцию гарантий безопасности РФ соглашаться не должна, но в эксцесс наподобие беседы Лавров-Рубио верится слабо. Имхо, Путин готов поддерживать беспрерывность переговорного процесса, так что челноки-переговорщики могут сновать по миру еще долго.
В очередной раз напомню, что раньше такого не было - переговорные всплески быстро умирали из-за российских ультиматумов.
▪️Что дальше
Умеров и Ко должны снова поехать в США 20-21 декабря.
Интересно, что саммит лидеров стран ЕС состоится раньше - 18-19 декабря. Было бы здорово, если бы на нем одобрили репарационный кредит Украине, но, к сожалению, кроме жлобской позиции Бельгии сильно мешает стремление Трампа заграбастать российские активы под себя. Похоже, что Мелони он с пути истинного сбил.
ЕС бессрочной заморозкой российских активов предотвратил худший сценарий, посмотрим как пойдет дальше.
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16.12.2025 15:44 Відповісти

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